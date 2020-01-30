台股史上最慘開紅盤日！收盤重挫696點　成交量爆逾2700億元...雙創歷史紀錄

▲ 受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（30）日為鼠年開紅盤日，卻遭受賣壓宣洩，收盤收在11,421點，重挫696點或5.75%，創下歷年來單日最大跌點紀錄。

另外，台股今日成交量來到2754.16億元，也是開紅盤日最高成交量紀錄。

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電子三雄中，台積電（2330）以316.5元作收、下跌4.95%；鴻海（2317）跌停收在83.1元；股王大立光（3008）以4710元作收、下跌5.33%。

今日盤面個股漲少跌多，上市櫃跌停家數超過350家、下跌家數則超過1200家；而上漲與漲停個股大多與防疫、清潔相關。

國泰證期顧問處分析師簡伯儀協理表示，封關期間國際股市受到武漢肺炎影響，表現都很弱，因此台股也是在今天宣洩累積的賣壓，加上台幣大幅貶值、亞洲股市也沒守穩，因此指數沒有明顯拉抬，導致盤中持續下挫。

台股今日收盤下跌696點，創下史上單日最大跌點紀錄，簡伯儀指出，如今台股位階與當時SARS爆發時期的位階已不一樣，以去年累積漲幅來看，台股必須要有宣洩的過程。

對於今天的大額成交量，簡伯儀表示，因台股在宣洩春節封關期間賣壓，加上台幣大貶，此外，市場也都在觀察外資動向，外資今天也有大幅調節動作，導致成交量放大。

簡伯儀認為，台股要馬上反彈比較難，盤勢上在長黑出現之後，指數整理情況在所難面，應會維持量縮震盪；只要疫情尚未有效受到控制，建議投資人在操作上都要保守一些。