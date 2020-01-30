宏碁取消團拜！施振榮雲端拜年　防止疫情擴散大秀「線上會議系統」

▲宏碁運用aiSage攜手視訊軟體公司Zoom合作開發的線上會議系統。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）創辦人施振榮今（30）日舉雲端團拜，因應武漢肺炎疫情爆發，大秀宏碁運用aiSage攜手視訊軟體公司Zoom合作開發的線上會議系統，主要是將宏碁硬體與雲端整合推出的企業視訊會議解決方案，目前正在試驗中，預計3個月後推出。

施振榮每年新春都在自家與媒體舉辦團拜，今年受到武漢肺炎疫情爆發的因素影響，施振榮特別開啟「視訊拜年」的新模式，並與夫人葉紫華及長子施宣輝，共同使用以宏碁旗下的AI邊緣運算裝置aiSage為基礎架構的多方視訊會議，舉辦一場別開生面的雲端團拜。

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▲宏碁創辦人施振榮舉辦「視訊拜年」。（圖／宏碁提供）



施振榮表示，視訊是對付武漢肺炎疫情擴散的新方法，這套系統是宏碁與視訊軟體公司Zoom合作開發的企業視訊會議解決方案，最高可以支援49人同時在線使用，不需要工程人員在場，即可方便裝設、簡單操作，並期許在視訊會議應用領域取得一席之地。

針對宏碁新年期許，施振榮表示，目前宏碁在PC轉型已有一定基礎，但在電競Predator和創作者系列ConceptD還有很多的成長機會，至於新事業方面，已經進入上市櫃進程的子孫公司，雖然有開始獲利，但是規模仍小，因此期許成長速度可以再大一點。

▲左起為宏碁創辦人施振榮、夫人葉紫華及長子施宣輝。（圖／宏碁提供）