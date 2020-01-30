武漢疫情延燒／股王大立光暴跌300元、持有一張損失30萬元　市值蒸發416億元

▲受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出，之後一路下滑下挫超過五百點。（圖／記者湯興漢攝）。

記者周康玉／台北報導

武漢肺炎疫情擴大，台股開紅盤日重挫逾500點，股王大立光（3008）今（30）日以4825元開出、跌125元，爾後雖一度回升，最高來到4935元，隨即反轉跌破4700元，一路下探至4665元，早盤最多跌300元，市值一日蒸發416億元。

換算下來，如果投資人持有1張大立光，等於一天就要虧掉30萬元，損失之大，等於跌掉一台入門款的國產車。

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大立光去（2019）年12月營收為50.99億元，月減23.3%、年增58%，累積去年營收年增為21.61%，營收表現低於市場先前預期。

展望1月營運，大立光先前表示，由於1月逢農曆年長假，且第1季為淡季，1月拉貨動能將較去年12月下滑。法人認為，受到武漢肺炎疫情擴大影響，中國大陸延後開工至2月10日，2月工作天數一下子減少7天，再加上進入消費性電子淡季，iPhone零組件在第1季到第2季之間出貨將下滑，大立光身為蘋果、安卓兩大陣營主力供應商，在品牌廠工作天數銳減情況下，2月營運所受衝擊勢必較其他零組件供應商倍增。

然而長期看來，大立光產能仍吃緊，大立光在農曆年前封關日公告，在台中市台中工業區（西屯區安和段234地號）、占地4200坪的新廠房要動工，將委託德昌營造興建，工程總金額為16.6億元，最快2023年開出產能。

▼大立光今日暴跌，圖為封關日走勢。（圖／資料照）