2報廢衛星極速移動靠近彼此　碰撞恐影響整個太空運作

▲美國SpaceX的獵鷹9號於29日發射,上面裝載60顆衛星。(圖/美聯社)



實習記者周依儒/綜合報導

太空碎片追蹤公司LeoLabs日前表示太空中有兩顆已經完成任務的衛星,目前正已時速53000公里的速度向著彼此靠近,他們擔心這兩顆衛星如果迎面撞上,就會產生成千上萬個太空碎片,這會對其他太空中的衛星造成巨大的風險。

根據CNN報導,兩顆報廢衛星分別為1967年美國海軍研究實驗室發射的間諜衛星GGSE-4和NASA在1983年發射的紅外線天文衛星。天文學家估計這兩顆衛星相撞的機率為千分之一。

據悉,千分之一的機率或許看似不高,但這樣的數字對天文觀測來說卻已經構成極大的風險。天文學家強納森(Jonathan McDowell)表示,這兩顆衛星相撞的可能性「非常令人憂慮」,平常的概率大約都是萬分之一,因此千分之一是非常不尋常的,甚至可能更糟。

1/ We are monitoring a close approach event involving IRAS (13777), the decommissioned space telescope launched in 1983, and GGSE-4 (2828), an experimental US payload launched in 1967.



(IRAS image credit: NASA) pic.twitter.com/13RtuaOAHb