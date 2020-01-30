不驗就日罰5000歐元　比利時前國王DNA鑑定確認私生女

▲藝術家布勒（Delphine Boël）表示與生父對簿公堂是為了不留給孩子負擔。（圖／Luc Van Braekel@flickr CC BY2.0）

實習記者簡立宇／綜合報導

纏訟多年，前比利時國王艾伯特二世（ Albert II ）承認藝術家布勒（Delphine Boël）是他的私生女。兩人自2013年起對簿公堂，艾伯特堅決不驗DNA，但在法院判處不驗就罰每日5000歐元之下，他終於在27日發表聲明，表示布勒是他第四個孩子。

布勒的律師向RTL電視台表示，「她長期處於自我認同問題的惡夢中，當親子關係被曝光時，生她的父親拒絕她」，一狀告上法庭，是因為希望她的孩子不要背負同樣的負擔。

這起親子血緣風波宛如八點檔。早在1999年就謠傳艾伯特二世有一個私生子，直到2005年，布勒在一次訪問中揭露自己的身分。而布勒的母親表示她與艾伯特二世擁有兩個小孩，分別生於1966和1984。

在哥哥於1993年過世後，艾伯特二世一直繼位到2013年才傳位給兒子菲利浦（Philippe），而布勒對他也展開告訴。艾伯特在2018年駁回法庭提出DNA鑑定的要求。然而從去年5月開始，法院判處他每日5000歐元的高額罰金，直到他決定乖乖驗DNA。

艾伯特二世生於1934年，與義大利貴族妻子保拉（Donna Paola Ruffo di Calabria）擁有兩個兒子、一個女兒。

▼ 前比利時國王艾伯特二世（ Albert II ）。（圖／Voka Kamer van Koophandel Limburg@flickr CC BY2.0））

