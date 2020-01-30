消費者物價指數6項指標全走升　投資股市時機上升最多

▲受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出，之後一路下滑下挫超過五百點。一片綠油油中，僅醫療生技股逆勢上揚，一枝獨秀。受疫情影響，號子看盤人數也較以往少了許多。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心在今（30）開工日，公布一月份消費者信心指數（CCI）調查結果，再度出現走升現象，1月份消費者信心指數調查的總數為85.30點，與上月相較上升1.02點，且六項子指標全面上升，尤其以「投資股市時機」子指標上升最多。

本次調查六項分項指標，六項指標上升(物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財)。上升幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為68.10點，較上個月調查結果上升2.5點(108/12：65.60)。上升幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為86.7點，與上個月調查結果相較上升1.25點(108/12：85.45)。

請繼續往下閱讀...

上升幅度第三的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為93.85點，與上個月調查結果相較上升0.75點(108/12：93.10)。上升幅度第四的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為97.50點，與上月的調查結果相較上升0.7點(108/12：96.80)。上升幅度第五的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為112.25點，較上個月上升0.6點(108/12：111.65)。上升幅度最少的的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為53.40點，與上個月調查結果相較上升0.35點(108/12：53.05)。

不過，台經中心此份調查的期間為109年1月19日至23日，是武漢肺炎疫情擴散之前的時間，顯示民眾對於台股走升的信心堅定，然而今天實際上台股隨著全亞洲市場走跌，台股今日開盤補跌，下跌185點、以11,933點開出，盤中一度下跌500點，台積電也下跌近3%，後續仍需持續關注。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向皆悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。(子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」)。

「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為112.4點，較上月的調查結果上升0.4點(108/12：112)，顯示民眾對自己健康呈現樂觀。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為100.1點，與上月的調查結果相較上升0.25點(108/12：99.85)，呈現樂觀。

