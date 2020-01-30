布萊恩性侵案　當年檢察官：他繼續受審一定會被判刑

▲布萊恩曾被控性侵。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

布萊恩（Kobe Bryant） 在直升機墜毀事故中罹難後，大部分人不會提起他在2003年時被起訴的鷹郡性侵案，但當年的檢察官赫伯特（Mark Hurlbert）近日表示，雖然對於布萊恩離世感到遺憾，不過如果案件沒有和解，「他就一定會被定罪。」

根據《美聯社》報導，布萊恩2003年被科羅拉多州鷹郡一家飯店的服務生指控性侵，他隨後向警方承認雙方有發生性關係，但不承認強姦，案件曝光後引起許多婦女團體對他的反彈。

經由布萊恩的律師從中調解，並取得妻子的原諒，最後布萊恩開出500萬美元的賠償支票，雙方就此庭外和解。

▲當年的檢察官赫伯特（左）。（圖／達志影像／美聯社）

赫伯特近日表示，「指控布萊恩的女子如果繼續訴訟，會得到很多支持，再加上現在#MeToo運動風潮，最嚴重可以讓他被判無期徒刑。」

赫伯特已不再擔任檢察官，目前在一間網路新創公司擔任首席營運官，他說受害者當年僅19歲，不斷被媒體騷擾，更受到死亡威脅，也有報導稱她有過性病史，最終她和家人實在忍無可忍才選擇和布萊恩和解。

赫伯特表示，「當受害人告訴我她要撤告，我感到相當失望，我很想替她去審判，但我能理解她的處境。」