英國新移民政策推出「打分制」　取消工簽最低年薪3萬英鎊限制

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

英國首相鮑里斯·強森（Boris Johnson）去年12月贏得大選之後，在1月26日宣布新移民政策，希望在2021年1月1日為歐盟和非歐盟人員推出一個新的「打分制」移民制度，但細節仍在擬定，將為科學家、研究人員和數學家等推出新簽證計畫，以向全球招攬人才。

據BBC報導，新移民政策將取消移民工簽最低年薪3萬英鎊（約新台幣117萬元）的收入限制，實行澳洲移民採取的「打分制」制度，但這不意味著完全不考慮移民申請人的個人收入，而是會作為英國移民申請的一部分，其它標準包括英語流利程度、教育水平、職業以及是否願意在英國某些特定行業工作的態度等。

英國保守黨內有人擔心，取消3萬年薪的限制可能影響到英國政府希望限制移民人數的努力。英國移民觀察組織（Migration Watch UK）也警告說，實行移民打分制後可能會有大量移民湧向英國， 出現移民潮。但強森表示，英國希望不分國籍吸引高技術移民人才，這將使移民政策更公平，對所有的申請人一視同仁。

目前，歐盟國家的公民無需工作簽證，可以在英國自由流動和工作，但新移民政策實施後， 歐盟國家的人將失去這一優勢。

英國移民諮詢委員會（The Migration Advisory Committee）將於近日發表報告，詳細公布英國移民打分制的標凖以及具體如何運作。此外，英國政府也預計在3月公布相關移民政策的白皮書，希望在英國脫歐過渡期結束後（2020年12月31日），立即施行新移民政策。

報導還提到，英國新移民政策無疑也會引起有興趣移民的中國籍人士關注， 特別是每年前往英國求學的大量中國留學生。英國內政部（Home Office）在去年9月宣佈，將重新開放國際學生畢業後可以留在英國兩年找工作的PSW簽證。

過去5年到英國留學的中國學生的數量增長了34%，高達12萬人以上，且持續增加中。而近幾個月的中美貿易戰更是讓許多中國學生做出棄美投英的選擇。