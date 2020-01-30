武漢肺炎利空／台積電一度跌破320元整數關卡　牽連台股蒸發逾百點

▲受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出，之後一路下滑下挫超過五百點。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

武漢肺炎疫情擴大，台股開紅盤日重挫，台積電（2330）今（30）日賣壓出籠，以326元開出、跌8.5元，早盤一度跌破320元大關，來到319元、跌13元，連帶台股跟著蒸發逾百點。

根據證交所最新數據，台積電市值占大盤比重約為23.8%，以今日大盤11933點、台積電以326元開出計算，台積電跌一點，就影響大盤8.7點；換言之，台積電一度跌至319元、跌13元情況下，牽動台股蒸發113點。台股今日一度下挫500點當中，台積電就影響占兩成。

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在台股封關期間，武漢疫情持續擴大，美股已經先跌一波，美股道瓊指數28日創近4個月來單日最大跌幅外，且連跌5天；周三則因為跌深，道瓊、標普500指數、那斯達克基本表現與前一交易日持平，但是費城半導體指數受到武漢肺炎與賽靈思財報不佳之影響，重挫近 2%，跌破月線。

受到疫情利空影響，全球半導體股也遭連累，美光、英特爾、輝達（Nvidia）這期間至少跌4%，台積電ADR(每單位表彰台積電5股)在日前一度崩跌4%後，周三回穩，收57.19美元，上漲0.1美元或0.18%，ADR收盤價折合新台幣每股約343.2元。

然而，利空之中仍傳出好消息，蘋果公布去年第四季財報中，營收達918.19億美元年增8.91%，因iPhone11系列機種、穿戴式及周邊商品熱賣，以及軟體服務營收成長所帶動，毛利率逼近財測上緣，獲利優於市場預期，為台積電等蘋概股帶來激勵。

展望未來，因進入消費性電子淡季，預期蘋果下一季度營收將季減近30%水準。本土投顧表示，iPhone供應鏈個股將維持中立和區間操作建議。