台人受困武漢　美參議員：中國政治操弄公衛！

▲武漢肺炎的確診病例在各國持續新增。(圖/路透)



文/中央社

武漢肺炎疫情蔓延,台灣希望能撤離在武漢的數百名台商與台灣人,未獲中國方面回應,美國聯邦參議員盧比歐推文譴責中國政治操弄公衛。

被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒( 2019-nCoV)疫情爆發後,武漢等多個城市陸續封城, 造成上百名台灣民眾受困當地,海峽交流基金會曾於27日去函中國大陸海峽兩岸關係協會,希望安排包機將這 些台灣民眾接回,但未獲得回應。

對於中方的作法,盧比歐(Marco Rubio)今天推文譴責。他連結台灣英文媒體的相關報導指出,中國政府政治操弄公共衛生的作法「令人憤慨」。 這是盧比歐3天來第2次透過官方推特為台灣發聲。

27日傳出國際民航組織(ICAO)封鎖挺台入會的推特消息時,盧比歐也曾推文表示,「令人髮指」,這是中共施壓並霸凌國際組織屈服於其要求的另一個標誌。截至29日,中國新型冠狀病毒確診病例7711例,累計170人死亡。包括美國、日本都已經透過包機接回部分滯留在湖北的本國居民,法國、澳洲、南韓等國也都計畫安排包機撤僑。

#China refusing to allow #Taiwan to evacuate its citizens due to growing #coronavirus pandemic is outrageous. https://t.co/hdIAJPlhEZ