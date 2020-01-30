公股銀行防疫大作戰　財政部緊急動員祭4措施　上班辦事免驚

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

公股銀行今（30）日開工，財政部臉書表示，因應武漢肺炎疫情，已經督請各公股銀行備戰狀態，照顧行員和客戶的健康安全。

武漢肺炎疫情在全球蔓延，台灣也進入備戰狀態，財政部臉書也貼出公股銀行防疫的四大措施，讓公股銀防護做到位，上班辦事免驚。

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一，營業處所進行環境消毒，隨時備妥口罩、酒精等供行員及客戶使用。

二，行員每日量體溫並勤洗手，櫃員需戴口罩；如有咳嗽等現象立即隔離。

三，客戶進行量體溫，如有咳嗽，提供口罩配戴，並規勸就醫。

四，一旦發現行員感染疫情，立即通報總行及疾管署。

▲財政部要求公股銀防疫4大措施。（圖／財政部臉書）

兆豐銀 機場據點加裝紫外線

至於大陸的行員，各公股銀行也加強追蹤，兆豐銀表示，大陸的各分行仍維持最低的營運量上班，所以人員流動還未受到限制，但是大陸分行行員行蹤和動線都要讓總行知道和掌握。

而因為兆豐銀在機場有據點，所以也特別加強防護，在機場據點加裝紫外線消毒，保護機場第一線行員的健康與安全。

台企銀海外分行 暫免回台

台企銀也公布海外分行的採取措施，大陸地區同仁除上下班外，如需離開辦公處所或居住地，應向單位主管報備；上海分行應視需要協助武漢分行辦理法報資料報送作業。

疫情結束前，海外分行（含子、孫公司）人員可暫免回台；武漢分行、上海分行、香港分行及上海的台企銀國際融資租賃有限公司應每日向 國際部陳報營運、人力及人員健康等事項。

台銀大陸3分行1支行 各備妥1,000個口罩

台銀董事長呂桔誠今日接受媒體採訪表示，銀行也建立了應變小組，並且過年期間就已經著手進行防疫的事情。現在不僅是口罩是必要的資源之外，還要乾洗手；在營業大廳也有乾洗手的設備，提供客戶使用，減少群聚感染的機會。至於外派人員，台銀表示現在盡量減少到大陸旅遊的機會，如果能不要盡量不要；但是台銀在大陸地區有上海、廣州、福州三分行以及嘉定一支行，過年期間並沒有限制員工回台，但是提供完整的醫療衛生資源，三分行、一支行各據點都備妥1,000個口罩。

土銀設有武漢分行 人員物資、健康無虞

土銀在中國大陸有三個分行，包含上海、天津以及武漢分行，武漢分行的受到封城令的因素而6名台灣員工過年期間無法回台，但是其他的分行台灣人員都有回台，但是由於大陸宣布延後開工到下周一（2月3日），所以土銀在大陸的分行也延後開工，至於武漢分行也是要視下周一後情形，確認是否要開始營業；土銀表示，目前在大陸分行的人員物資無虞，具掌握健康狀況也正常。

一銀海外高風險分行 皆依規定延後營業

一銀的海外分行方面，香港分行已於1月29日正常營業，為防止疫情延燒、避開上下班高峰人流，香港分行行員採行二階段上班制，以響應政府特別上班安排政策並兼顧銀行正常服務。

中國大陸的上海分行擬自2月3日起以盡量讓當地員工在家自主管理休假為前提下，維持分行最低營運水準，並自2月10日恢復正常營業水準；另行澳門、廈門及成都分行，均將自2月3日起正常營業，只要出入中國大陸都要自主管理14天。至於國內的部分，各單位備妥口罩、酒精消毒劑、抗菌乾洗手劑、額溫槍、漂白水等防疫物資。

▼台企銀海外分行人員暫免回台。（圖／記者吳靜君攝、示意圖）