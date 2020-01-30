美墨邊境挖1.3km「走私隧道」　內有電梯與手推車系統

▲美墨「走私地道」曝光，疑為跨國犯罪組織大本營。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國當局日前在西南部的美墨邊境發現「走私隧道」，全長共有1.3公里，內部除了有鐵路系統還有電梯。當局懷疑，這條複雜的隧道可能是用來走私「毒品」的通道。為遏止毒品流入美國境內，美國透過震動探測器、聲學和透地雷達等專業儀器等先進裝備，將發現的地下隧道用混凝土封住。美國國土安全部表示，從2007年到2015年為止，共花費870萬美元（新台幣約2.6億元）來封住隧道。

根據Fox news報導，這條隧道發源於墨西哥的提華納（Tijuana）連接到聖地亞哥，聖地亞哥國土安全調查局（HSI）特工莫蘭特（Cardell Morant）表示，雖然這種地下隧道不是第一次被發現，但是這種大規模的特殊隧道，裡頭藏有複雜性的設備，長度高達1.3公里，說明了跨國犯罪組織花費大量時間來策劃跨境走私的方法。

▲隧道內設計複雜。（圖／路透）

美國邊境巡邏隊指出，隧道裡面有複雜的手推車系統、通風設計、高壓電纜等，入口處還有電梯和排水系統。隧道的外面被一棟小型的工業建築物所遮蓋，一般人不易察覺，而隧道被發現至今還沒有發現任何可疑人物。

隧道大約高167公分，寬61公分，距離地面的深度約為21公尺。在隧道中發現一條分支，分之的出口被數百的沙袋所堵住，前方疑似有一個出口。美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）表示，「隨著我們對南部邊境安全的努力加強，墨西哥販毒集團被迫在地下道將毒品走私到美國。」

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