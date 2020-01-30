WHO緊急衛生計畫負責人：致死率2%　武漢肺炎感染者症狀多「輕度」

▲武漢肺炎疫情不斷擴大，許多民眾都擔心買不到口罩。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎的散播速度快，進而導致人心惶惶，雖然目前沒有特定的治療方法，也還沒有疫苗能預防，但許多人在確診後，也已經漸漸康復。WHO （世界衛生組織）緊急衛生計畫負責人瑞安（Michael Ryan）表示，這次的新型冠狀病毒致死率約為2%，因為感染者的症狀大多都是「輕度」，不過這個數據還只是初期的推算。

據BBC報導，針對武漢肺炎的疫情，WHO的緊急衛生計畫負責人瑞安表示，「整個世界需要保持警惕」以對抗新型冠狀病毒，這個病毒已在中國及全球至少16個國家廣泛傳播，其中包含泰國、法國、美國、澳洲等，且光是中國當地就已破6000人遭到感染，然而目前卻無特定的治療方式，也沒有疫苗能事先預防。

▲武漢肺炎在中國的確診數已破6000例。（圖／路透）

不過即便新型冠狀病毒成為目前極大的挑戰，但也已有許多人在經過治療後漸漸康復。瑞安相信，「我們正處於重要時刻，但這些傳播鏈仍然可以被打斷。」國際專家們目前也正前往中國與當地專家進行密切合作，以了解病情、傳播狀況等更多資訊。

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，大多數的感染者都是患有「輕度」症狀，但也約有20%的人有十分嚴重的病況，甚至出現呼吸衰竭的情形。

▲新型冠狀病毒來勢洶洶，WHO則不斷開會討論。（圖／路透）

中國目前確診已破6000例，死亡人數170例，WHO根據先前6000例死亡、130例死亡的數據來估算，瑞安表示，目前新型冠狀病毒的死亡率為2%，只是由於現在還有數千名患者正在接受治療，也不確定還有多少輕度、未發現的病例，因此2%的死亡率也只是初步估計。另相比2003年爆發的SARS，其死亡率則為10%。

對於瑞安所提出的看法，WHO內的成員瑪麗亞（Maria Van Kerkhove）則認為，「僅就目前狀況來對死亡率做出任何陳述都還太早了」。且以流感而言，每年就有上萬人死亡，而根本原因並非其致命性高，而是感染力、傳播力強。

武漢肺炎中國全境確診人數共7736例（西藏出現首例確診），全球總計7808例，相較於29日增加2570例病例，疑似病例為9267例，總計死亡人數達170人、125人治癒。其中美國目前有165符合調查病例（PUI），68名檢測結果呈陰性，確診為5例。