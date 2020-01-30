未來丈母娘神選「9號」刮刮樂　北市男刮中100萬大獎樂當結婚基金

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台彩新推的「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎有3個2000萬元、二獎有7個200萬元加賓士車、三獎有400個100萬元，吸引許多民眾購買試手氣。這次幸運中大獎的是一名年約30多歲男性客人，聽未來丈母娘的話，再挑一張號碼「9」的刮刮樂，幸運刮中100萬元，直呼可以跟女朋友求婚了，非常感謝丈母娘。

根據台彩統計指出，到1月28日為止，「2000萬超級紅包」刮刮樂的3個頭獎2000萬元、7個200萬元加賓士車、400個100萬元，目前已經刮出1個2000萬元、3個200萬元加賓士車、53個100萬元。

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「2000萬超級紅包」刮刮樂從1月6日發行，全台各地陸續傳出好消息，這次性刮中大獎的一位年約30多歲的男性客人，平時就喜歡買刮刮樂，過年特別喜歡買2,000元面額的刮刮樂。

根據台北市中正區「佰億萬彩券行」店員描述，刮出大獎當天，客人先是買了3張「 2,000萬超級紅包」刮刮樂，有刮中一些小獎，原本他女友認為時間晚了，打算明天再來買，但他隱隱有種感覺就是想再買一張！

這名男性客人趁著跟未來丈母娘打電話拜年時，請丈母娘挑選一張刮刮樂，而丈母娘最後就選了9號。刮完後他以為沒有刮中，所以就直接把刮刮樂給老闆，老闆看到後發現不是沒中獎，而是中了100萬。

這名男性客人直呼，「丈母娘您真是太好運了！」他開心的說，現在結婚基金有著落了，可以跟女朋友求婚了，非常感謝丈母娘。