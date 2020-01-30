目睹染血床單...救護員以為發生命案！　英男：床上太猛撕裂下體





▲警方到場發現床上沾滿了血，以為來到命案現場。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子近來在泰國芭達雅市(Pattaya)旅遊時，與一名當地性工作者在旅館內激情大戰，沒想到過程中因為用力過猛，造成下體嚴重撕裂傷。警方接到報案時，只聽到男子不斷激動大吼，前往現場則看到床單沾滿了血跡，第一時間還誤以為發生命案。

泰國緊急服務部門25日晚間接到一通電話，一名來自英國的30歲男子一直在通話中不斷大吼，讓救援人員擔心發生恐怖攻擊迅速出動，緊急趕來現場只發現報案男子與一名性工作者，白色的床單上則佈滿鮮血。男子坦承，他因為「床上運動」太激烈，導致包皮繫帶撕裂，才會流了滿床的血，由於太尷尬不想就醫，最後只讓急救人員在現場幫他包紮。

前往現場的救援人員圖姆林(Khun Tumrin)表示，他們原本以為自己會前往命案現場，因為報案的男子不斷大吼大叫，現場還有很多血跡，「我拿起電話只聽到他在大叫，只知道他希望我們盡快趕去那裡，結果發現真相鬆了一口氣，雖然當事人很痛苦，但我們覺得很有趣。」

Brit man rips penis during 'ferocious' sex with hooker leaving bed 'like murder scene' https://t.co/OontrxL97U pic.twitter.com/6nvQPuEvSQ — Daily Star (@dailystar) January 28, 2020

►我該答應女友嗎？

