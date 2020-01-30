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戴手套也很重要！口罩戴錯變成細菌溫床　美公共衛生專家分享抗疫經驗

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▲▼ Laurie Garrett。（圖／Kris Krug攝）

▲曾獲普立茲新聞獎的公共衛生作家嘉瑞特表示，戴手套、不用手接觸臉或眼睛更重要。（圖／Kris Krug攝）

實習記者簡立宇／綜合報導

武漢肺炎疫情造成人人瘋搶口罩，台灣雖然禁止口罩出口仍就有部分情況缺貨，必須限制民眾購買數量。美國科學記者嘉瑞特（LAURIE GARRETT）曾對伊波拉病毒、SARS有深入研究，她在《Foreign Policy》上撰文表示，「戴手套」、「不用手觸摸臉或眼睛」有時比戴口罩來的更重要。

嘉瑞特表示，只要在公共場合都不應該取下手套，而且每天都要更換手套、勤加清洗。更重要的是，千萬不要用手觸摸臉或眼睛，在戴手套之前手指也要注意清潔。

另外針對戴口罩部分，嘉瑞特指出，在戶外配戴口罩的用處不大，大部分口罩在被使用一兩次之後就受汙染了，「重複戴同一個口罩比起不戴口罩更髒」，因為口罩會給口鼻呼出的細菌孳生的溫床。她表示自己鮮少在傳染病流行期戴口罩。

關於居家衛生習慣，她強調應該要讓家裡每個人有自己的專屬毛巾，要小心門把手、樓梯扶手、桌面，特別是常用的3C產品，手機、鍵盤、滑鼠等，都是最常被觸碰的物品，使用後千萬不要觸摸臉或眼睛。

最後，嘉瑞特也提到很重要的一點，「必須假設口罩已被病毒覆蓋，戴上乳膠手套摘下它，並放入可丟棄的包裝袋中，才能丟進垃圾桶」。

嘉瑞特為公共衛生專家，曾在柏克萊細菌與免疫學系攻讀博士學位，後來進入新聞領域從事相關報導，在1996年獲得普立茲新聞獎（ Pulitzer Prize）。

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