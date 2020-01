9歲男童持刀狂砍5歲妹大喊「去死」　媽媽返家目睹恐怖過程！

▲佛州日前發生9歲男童持刀砍傷5歲妹妹的案件。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

佛州一名9歲男童趁母親外出取信時,竟然持刀攻擊5歲的妹妹,母親返家時目睹兒子正在攻擊女兒的畫面,趕緊把女兒帶離現場並且報警。警方抵達時,9歲男童已獨自逃出現場,後來在公寓大樓內被尋獲,目前依謀殺未遂罪被起訴。

奧卡拉市(Ocala)警方27日表示,他們抵達現場時,發現一名身中多刀的5歲女童,報案的母親表示,她出門幫孩子們買糖果順便查看信箱,大約10分鐘的時間,回到家竟然看到9歲兒子在女兒房間內用菜刀刺傷了對方,口中還不斷大喊,「去死吧!去死!」

母親趕緊把女童抱到浴室後報警,男童則趁機逃出家門,幸好警方立即在大樓內找到了他,女童送醫治療後保住了性命。男童被捕後,28日在馬里恩(Marion County)法院出庭時坦承,他在事發2天前腦中便常出現想殺死妹妹的念頭,目前依謀殺未遂罪被關押中,法官已強制他去做精神鑑定,本案將於2月5日再次開庭。

