新竹男與彌勒佛有緣狂買3本刮刮樂　幸運中「200萬元加賓士車」

▲過年期間不少人到彩券行買張刮刮樂試手氣，其中深受民眾歡迎的是「2000萬超級紅包」刮刮樂。（示意圖／記者李毓康攝，非本文當事人）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券春節發行的「2000萬超級紅包」刮刮樂，今（30）日再度傳出好消息。台彩透露，新竹一名30幾歲的男子買了3本刮刮樂，沒想到幸運中了二獎「200萬元加賓士車」，直呼「真的是太幸運了」。

根據新竹縣新豐鄉「金發財商行」店員描述，初二晚上11點左右，彩券行本來已經準備要打烊了，不過這時突然走進一位年約30幾歲的男子，他拿出一張在過年前就已經買好的「2,000萬超級紅包」，平常都只有過年期間才會出現的他，今天特地選擇人少的時間出現，並從包包裡拿出一張刮刮樂的影本問店員說，「這張是不是有刮到賓士車獎項？」

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店員跟中獎人都激動得不敢相信，興奮的告訴他，「沒錯！你中了200萬元加賓士車」，中獎人也很高興的跟店員分享，過年前來買的時候，本來只打算買一本，但看到櫃檯上這尊彌勒佛，就覺得特別有佛緣，加上店員又說這尊彌勒佛每天都有敬香，就再多買了兩本，沒想到真的讓我刮中「200萬元加賓士車」，直呼「真的是太幸運了！」

此外，台北市也傳出好消息，根據「金福氣商行」店員描述，這次刮出大獎的是一名男性客人，一進門就指著櫃台內擺放的「1,200萬大吉利」刮刮樂，指定要買第一張，沒想到一刮就刮出100萬元。

這名男性客人邊刮邊抖著聲音說，「中了、中了！」客人開心的表示，他是特地到這家彩券行來買的，因為對面就是「善導寺」，店內又有一座觀音佛像，感覺就很有福氣跟財氣，很開心真的讓他刮出大獎！

店員也提及，這座「乘龍觀音」是鎮店之寶，是由台灣珍貴的紅豆杉所雕刻而成，是在因緣機運之下得到，希望藉此帶給客人平安跟好運。