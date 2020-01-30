美撤僑專機抵達加州「201人無症狀」　將留空軍基地隔離觀察

▲美國撤僑專機抵達加州馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情擴散，美國撤僑班機已於當地時間29日上午8時抵達加州馬奇空軍基地。美國疾病管制與預防中心（CDC，以下簡稱疾管局）證實，機上201人落地時全無出現症狀，僑胞接下來將留在基地，接受3天的隔離觀察。

美國從武漢撤離僑胞，由卡利塔航空（Kalitta Air）承辦。專機28日回程途中，在阿拉斯加首府安克拉治（Anchorage）暫停休息。當地衛生與社會服務部表示，「所有乘客在中國已通過兩次篩檢，飛行期間也接受監測……在安克拉治又接受兩次篩檢，獲疾管局批准，繼續展開前往加州的旅程。」

阿拉斯加首席醫療官員津克（Anne Zink）29日表示，機組人員抵達武漢時沒有下飛機，飛行過程中與乘客也沒有互動，在安克拉治實施篩檢的工作人員採取最大程度預防措施，戴上口罩與手套，將接觸減到最低，「疾管局認為他們感染的風險是零」。機場經理斯切斯尼亞克（Jim Szczesniak）提到，一般國內乘客不用擔心，因上述作業是在遙遠、獨立的北邊航廈完成。

▲僑胞順利抵達加州，被要求留在空軍基地隔離觀察。（圖／達志影像／美聯社）



撤僑專機29日上午8時抵達洛杉磯東部的馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）。疾管局稍後證實，195名僑胞、機長、機組人員與醫療人員一共201人，所有人員都沒有出現不適症狀。

綜合NBC、KTLA電視台報導，乘客被要求留在基地72小時，接受病毒診斷測試與每天兩次的篩檢，以免出現發燒或其他病徵，接下來可以留下來，或者選擇回家但接受地方單位監測，以免14天潛伏期內發生變化。如果有人想要提前離開，必須自我隔離。

相關單位指出，聯邦政府並未強制實施隔離，但希望僑胞遵循疾管局指示。疾管局新興人畜傳染病國家中心副主任布萊登（Chris Braden）說，許多乘客自願留在基地，「他們想要知道自己、孩子的情況，他們想要保護家人，也想保護其他人。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！