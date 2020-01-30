17歲、7歲姐弟人間蒸發　母親超淡定還另結新歡

▲17歲的姊姊和7歲的弟弟至今仍失蹤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

美國愛達荷州發生一起離奇失蹤案，兩名年齡分別為17歲和7歲的姐弟從去年9月失蹤，但是他們的母親蘿莉（Lori Vallow）居然一點都不緊張也沒報警，反而與一名剛喪偶的男子戴貝爾（Chad Daybell）結婚，甚至從愛達荷州搬到夏威夷居住。

綜合外媒報導，愛達荷州警方27日表示，他們和夏威夷警方合作在考艾島（Kauai）攔檢蘿莉及戴貝爾的車，但搜查後沒有發現兩名子女的任何線索。警方要求蘿莉在30日前把兩名子女帶到愛達荷州的衛生與福利廳（Edaho Department of Health and Health）。

離奇失蹤案的起因是去年7月的一起搶案，羅莉的哥哥與妹夫吵架之後開槍擊斃對方，並聲稱是出於自衛，但哥哥也在12月不明不白地死去。羅莉的丈夫過世之後，她帶著兩個孩子投奔愛達荷州的娘家。

兩個孩子從9月失蹤後，羅莉非但沒有報警，還在11月初與剛喪偶的男子戴貝爾結婚。戴貝爾表示，妻子於10月19日自然死亡。

警方質問羅莉和戴貝爾，羅莉說孩子去了亞利桑那州的親戚家，但警方很快就發現羅莉並沒有說實話，次日再找羅莉時，兩人都不見蹤影。

警方調查戴貝爾妻子的死因，在猶他州進行屍檢，但目前屍檢仍無結果。警方認為，在妻子之死和兩個孩子的失蹤案中，戴貝爾都是關鍵人物，只要蘿莉的孩子能露面，許多疑問將迎刃而解。

兩失蹤孩子的祖父母表示，將懸賞2萬美元（約新台幣60萬元）尋找孫子。他們懷疑兒子是被謀殺的，認為媳婦和戴貝爾都是邪教信徒。