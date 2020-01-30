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武漢疫情全球7808例　美國CDC團隊已獲邀赴陸協助

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▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透）

▲美方已派專家協助防疫。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

WHO幹事長譚德塞日前提到其他國家要參與「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）的防疫合作，最好和中方進行雙邊安排，而美國疾病控制與預防中心（CDC）及白宮官員29日則表示，WHO已邀請CDC專家赴大陸協助了解疫情。

綜合外媒報導，譚德塞日前與習近平會面，雙方同意讓WHO盡快指派國際專家赴陸協助疫情控制，會後譚德塞在日內瓦舉行記者會，被問及WHO是否計畫讓CDC等機構加入WHO團隊與中方合作，他表示，如果其他國家想參與，最好是和中方進行雙邊安排。

CDC在不久後也針對武漢肺炎舉行電話記者會，呼吸道疾病暨免疫中心主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）則說，CDC已經受到WHO團隊邀請，也正在談論細節，讓前往中國的團隊盡快生成，確定後會再對外公布團隊出發日期及相關活動。

▲武漢肺炎,新型冠狀病毒,口罩,體溫,檢疫。（圖／路透）

▲大陸各處加強檢疫。（圖／路透）

川普今日就在推特上發布4張與官員們圍在長桌邊開會的照片，並寫下「剛剛從我們所有偉大機構那裡聽到關於中國冠狀病毒的簡報，他們也密切與中國合作。我們將會持續監測情勢發展，我們擁有世界上最好的專家，他們無時無刻都是頂尖的。」

▲川普發出與官員討論疫情的照片。（圖／翻攝自推特／@realDonaldTrump）

武漢肺炎大陸全境確診人數共7736例（西藏出現首例確診），全球總計7808例，相較於29日增加2570例病例，疑似病例為9267例，總計死亡人數達170人、125人治癒。其中美國目前有165符合調查病例（PUI），68名檢測結果呈陰性，確診為5例。

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