歐洲議會「621對49票」通過脫歐協議　雙方31日分手…議員哭了

▲歐洲議會通過英國脫歐協議。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

歐洲議會29日以621票對49票，通過英國脫歐協議，英國預計將在31日離開歐盟，接著立刻邁入11個月的過渡期間，此段時間會延續直到今年的12月31日，在這時期，英國仍會留在歐盟的關稅聯盟與單一市場中。

《英國廣播公司》（BBC）報導，在布魯塞爾經歷辯論後，歐洲議會以621票反對、49票反對的壓倒性數字通過英國脫歐協議，投票結束後，議員唱著《友誼萬歲》，象徵英國將要與歐盟分手，不過也有議員滿面愁容，甚至流下淚水。

數名英國的議員表示，仍希望英國有天能夠重回歐盟懷抱；儘管包括英國脫歐黨的成員都在最後的演講中抨擊歐盟。目前主要程序都已完成，英國將於31日離開歐盟。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，批准脫歐協議只是第一步，歐盟與英國將建立新的夥伴關係，雙方應在氣候變遷等領域合作，「我們將永遠愛著你們，我們不會分得太遠。」

英國脫歐後將進入11個月的過渡期，雙方希望商談未來的經濟關係，預計貿易談判於3月初開始，歐洲議會未來也保有有關貿易協議的發言權。英國堅持，談判時間不會超過2020年12月31日之後，屆時過渡期將結束。