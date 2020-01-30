川普批波頓新書爆料「噁心又不真實」　白宮稱「國安疑慮」阻出版

▲美國總統川普（左）與前國安顧問波頓（右）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

《紐約時報》於26日報導，白宮前國安顧問波頓（John Bolton）未出版新書手稿披露，美國總統川普去年8月曾表示，在烏克蘭交出政敵拜登（Joe Biden）的調查案資料之前，將持續凍結3.91億美元軍事援助款。川普抨擊，這些爆料「噁心又不真實」。白宮也以「國安疑慮」為由，要求波頓將新書中「機密資訊」刪除，否則可能無法出版。

▲前國安顧問波頓（John Bolton）未出版的新書手稿中，披露通烏門重要資訊。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》報導，波頓未出版新書的手稿寫道，他與川普去年8月曾經討論烏克蘭援助款。總統表示，在基輔當局交出拜登調查案的資料以前，將會持續凍結這3.91億美元。民主黨人士因此再度強烈呼籲，波頓、白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）等官員，必須為了彈劾案出庭作證。

▲美國總統川普批評波頓洩露國家安全機密。（圖／路透）



川普在推特上批評，波頓手稿的內容「噁心又不真實」，甚至洩露了國家安全機密。他至今仍否認所有指控，並堅稱「從來沒有」向波頓說過，烏克蘭援助款與拜登的醜聞有關。

根據BBC，白宮以「國安疑慮」為由，試圖阻礙新書出版。國家安全會議（NSC）高級主任奈特（Ellen Knight）致信波頓的律師表示，「手稿似乎含有大量機密資訊」，其中一部分更是屬於「最高級別」，「如果不刪除這些機密資訊，也許無法出版」。

據了解，「機密資訊」一說已被波頓否認。消息人士向CNN透露，《紐約時報》的報導是準確的，沒有跡象顯示手稿內容揭露「國家安全機密」，新書預計3月出版。

川普政府先前多次強調，基於國安疑慮，不希望波頓與其他前政府官員作證。但外界認為，這份手稿大幅提高彈劾案審判允許證人出席的可能性。參議院31日將對此進行關鍵投票。

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