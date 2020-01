密切關注疫情　川普貼「簡報會議照」大讚：我們擁有世界頂尖專家

▲川普正在聆聽新型冠狀病毒疫情簡報。(圖/翻攝Twitter@realDonaldTrump)

記者吳美依/綜合報導

2019新型冠狀病毒(2019-nCOV)引發的武漢肺炎疫情擴散,美國目前累積5起病例。總統川普30日發布推文表示,他剛剛聽完疫情相關簡報,國內相關機構局處都正與中國密切合作,持續監測事態發展,「我們擁有世界上最好的專家,他們無時無刻都是頂尖的。」

Just received a briefing on the Coronavirus in China from all of our GREAT agencies, who are also working closely with China. We will continue to monitor the ongoing developments. We have the best experts anywhere in the world, and they are on top of it 24/7! pic.twitter.com/rrtF1Stk78