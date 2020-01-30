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密切關注疫情　川普貼「簡報會議照」大讚：我們擁有世界頂尖專家

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▲川普聽取武漢肺炎疫情簡報。（圖／翻攝Twitter@realDonaldTrump）

▲川普正在聆聽新型冠狀病毒疫情簡報。（圖／翻攝Twitter@realDonaldTrump）

記者吳美依／綜合報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情擴散，美國目前累積5起病例。總統川普30日發布推文表示，他剛剛聽完疫情相關簡報，國內相關機構局處都正與中國密切合作，持續監測事態發展，「我們擁有世界上最好的專家，他們無時無刻都是頂尖的。」

川普30日在推特上發布4張與官員們圍在長桌邊開會的照片。他在貼文中寫道，「剛剛從我們所有偉大機構那裡聽到關於中國冠狀病毒的簡報，他們也密切與中國合作。我們將會持續監測情勢發展，我們擁有世界上最好的專家，他們無時無刻都是頂尖的。」

美國國內目前有5起確診病例，患者分別位在西雅圖、芝加哥與亞利桑那州，加州出現2起病例，所有人都有武漢旅遊史。

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