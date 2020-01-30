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疫情擴散各國頻傳「種族主義」汙名　亞裔網友貼文反擊：我不是病毒！

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▲加拿大,多倫多,口罩,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情擴散，各國頻傳種族主義言論。圖為加拿大多倫多唐人街。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）擴散，各國頻傳針對華人，甚至亞洲人的種族主義言論與汙名，加拿大、英國與澳洲等地皆有案例。亞裔法國人發起「我不是病毒」（Je Ne Suis Pas Un Virus）的貼文與標籤（Hashtag）反擊，在社群媒體上獲得熱烈響應。

根據BBC，武漢肺炎疫情爆發，各國傳出種族主義的反彈言論，亞裔法國人訴諸社群媒體對抗，以「我不是病毒」的貼文或標籤反擊。署名樓成旺（Lou Chengwang，音譯）的網友在推特上呼籲，「我是個中國人，但我不是病毒！我知道大家都很害怕病毒，但請不要有偏見。」

報導中舉例，法國《皮卡爾信使報》（Le Courier Picard）日前使用「黃色警報」（Alerte Jaune）與「黃禍？」（Le péril jaune?）做為標題，並搭配中國女子戴口罩的照片，事後迅速道歉，聲稱不是故意使用「最糟糕的亞洲刻板印象」。反對種族主義和反猶太主義國際聯盟（Licra）主席尼維特（Stéphane Nivet）表示，沒有報紙媒體敢使用「黑色警報」這種標題，這很顯然是個問題。

▲加拿大,多倫多,唐人街,口罩,武漢肺炎（圖／路透）

▲加拿大多倫多唐人街民眾紛紛戴起口罩。（圖／路透）

亞裔女性特蘭（Cathy Tran）現居法國科爾馬（Colmar），上班途中聽見兩名男子說，「小心，一個中國女孩朝我們的方向走過來了」，下班時「一名騎機車的男子經過我，告訴我要戴上口罩。」她認為，疫情成為大家表現出種族主義的藉口，但最近的經驗前所未有，「我們很少聽見亞洲人談論種族主義，因為我們如眾所皆知地默默承受……（這次）太過分了。」

華裔法籍作家兼導演李葛蕾斯（Grace Ly）直指，這些敵意是「針對中國的抨擊」，煽動反亞裔的仇恨。

▲▼武漢肺炎,日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲不只是中國人，也有許多亞裔人士遭遇種族主義言論。圖為日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

不只是中國人，來自亞洲其他國家的人也遭遇類似情況。17歲的鄭夏娜（Shana Cheng，音譯）來自越南與柬埔寨，現居巴黎。她26日搭公車時聽見一名乘客說，「那裡有一個中國女人，她會感染我們，她必須回家」，「（人們）用一種厭惡的方式看著我，好像我就是病毒。」

「加拿大華人全國理事會」多倫多分部主任孔賈斯汀（Justin Kong）坦言，這次「傷害很嚴重」，華裔擔心「失去生計與家園，在學校或工作場合面臨汙名。」他指出，歧視造成的影響發生在日常生活、產業、勞工、小型企業與整體社群，大家已經對此產生恐懼。

►武漢肺炎擴散掀恐慌！加拿大華人面臨「種族主義」攻擊
 

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