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全球應提高警戒力抗武漢肺炎！　WHO學者：相信傳染鏈可被打斷

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▲▼世界衛生組織針對武漢肺炎召開緊急會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 世界衛生組織此前針對武漢肺炎召開緊急會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武漢肺炎已經造成170人死亡，全球確診病例不斷增加。世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫（Health Emergencies Programme）負責人警告，全世界都應該提高警戒，以對抗這種新型冠狀病毒。世衛的萊恩博士（Mike Ryan）則稱讚中國當局對疫情採取的措施，稱其對這項巨大的挑戰發揮極大的反應。

中國武漢是這波新型冠狀病毒疫情的中心，已經蔓延至全球數個國家，30日菲律賓及印度都出現首起確診病例。中國確診病例已經超過7000人，其中170人死亡。武漢肺炎至今還沒有特效藥或疫苗，但也有不少病例在治療後康復出院。

萊恩指出，一個國際專家小組正前往中國，與當地專家合作，以了解武漢肺炎是如何擴散，「我們正處於這起事件的重要關頭，相信這些傳染鏈依然可以被打斷。」

本周剛到訪中國的世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說明，大多數感染者僅出現輕微症狀，但約20%病患病情嚴重，出現肺炎症狀或呼吸衰竭。他表示，中國需要世界的團結與支持，「世界正從過去的疫情中吸取教訓，齊心協力終結疫情。」

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