全球航空公司紛調整中國航班防武漢肺炎　美官員：白宮討論下令限飛

▲ 為防止疫情擴散，各國機場進入高度戒備狀態。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

隨著武漢肺炎疫情蔓延，全球各國航空公司紛紛調整航班。繼29日英國航空及印尼獅航宣布停飛所有前往中國的航線，30日德國國家漢莎航空公司（Lufthansa）也跟進。美國白宮29日則表示，國內幾家已經調整中國航線的航空公司都是自發性採取行動，目前仍在討論是否限縮全國往返中國的航班。

總部位於香港的國泰航空（Cathay Pacific）表示，30日至3月底將逐步減少往來中國航班一半以上載客量。南韓廉航首爾航空（Air Seoul）則宣布，停飛所有往中國的班機。

緬甸的國際航空公司（Myanmar Airways International）表示，31日起停飛前往中國10個城市的包機，也同意已經訂位往廣州的定期航班旅客調整行程，不額外收取費用。國家航空（Myanmar National Airlines）則表示，下月1日起暫停往香港及成都的航線。

芬蘭航空（Finnair）28日宣布，暫停2月5日至3月下旬部分往中國的航班，成為歐洲首家取消中國航班的航空公司；目前則仍維持每天飛北京與上海、每天2班往香港及每周2班往廣州的飛機。

歐洲最大航空公司之一的德國漢莎航空29日也決定，即日起至下月9日間取消所有飛往中國的航班，旗下的瑞士國際航空公司及奧地利航空也包括在內，同時修改往返中國航班的退票及改簽方法。

法國航空（Air France）24日起便取消每周3班飛往武漢的飛機，但截至目前每周23班往北京及上海的航班照常營運。俄羅斯烏拉爾航空（Ural Airlines）此前已經暫停數班飛往中國的航班，29日進一步宣布，停飛許多中國觀光客搭乘前往歐洲巴黎及羅馬等地的飛機。

美國衛生部門官員此前呼籲，若非必要盡量避免前往中國。聯合航空（United Airlines）便於29日宣布，有鑑於需求驟減，將減少往返美中的航班，影響2月1日至8日間自美國3個城市飛往北京、上海及香港的部分航班。

此前據傳美國政府正考慮停飛所有往返中國班機，但白宮28日出面否認。《美國之聲》則報導，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）29日透露，白宮正在討論限制國內航空公司來往中國，但沒有詳細說明討論狀況。

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