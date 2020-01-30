中國籍旅客掃光日本藥妝店口罩　「一進店買20盒」店長祭限購令

▲因應武漢肺炎疫情，一名女子在東京藥妝店購買口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

武漢肺炎疫情在各國的確診病例持續增加，口罩的供應問題也成為民眾關注焦點。來到日本，不少口罩以及消毒用的產品都被觀光客掃空，架上呈現一片空的狀態，有東京的藥妝店長就表示，有住在當地的中國籍客人一次購入10、20盒的口罩，因此從28日開始實施「限買令」。

綜合日媒報導，「口罩之亂」並不是只在台灣才有的現象，有日本東京藥妝店主就說明，中國籍的客人一進店就買下10到20盒的口罩，就算補貨，架上產品也會馬上被掃空，因此28日開始限制每人只能購入一盒口罩。還有一名住在埼玉縣的中國籍女子透露，由於中國完全買不到口罩，她已買入100盒，要給位在上海的親屬。

社群媒體的照片還顯示，許多中國公民在國內買不到口罩，除了在海外的旅客會去買口罩，也試圖透過亞馬遜等電商購入，一名位在中國的英國旅客還告訴《衛報》，如果真的找不到口罩又得出門，甚至會考慮戴上潛水用的設備。

NHK報導，有日本口罩製造公司的發貨量是前一周的3倍，為了滿足消費者的需求，也把假期從10天縮短到3天，不過，翻開口罩的包裝，很多都為中國製造。