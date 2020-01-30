日本第二架撤僑班機載回210人！預定14人送醫　逾300人仍滯留武漢

▲ 日本羽田機場武漢肺炎警告標誌。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

武漢肺炎疫情持續擴散，截至目前已在中國造成170人死亡。全球各國紛紛派出班機赴武漢撤僑，日本政府也安排班機將滯留當地希望回國的國人依序送回國內，第二架包機載滿210名日本國民，當地時間今晨約8時50分（台灣時間7時50分）已經飛抵東京國際機場（羽田機場）。

NHK報導，這架班機29日晚間自羽田機場起飛，約30日凌晨2時左右抵達武漢機場，接著於今晨6時再度啟程，早上8時30分飛抵日本，機上載有210名乘客。

根據日本厚生勞動省說法，機上有醫生、護士等專業人員及溫度檢測儀，將逐一確認所有歸國民眾是否有發燒、咳嗽等症狀。這些民眾下機後將與羽田機場一般航廈隔離，在獨立的「第二航廈衛星式航廈」辦理入境手續及領取行李等，其中14人預計於上午11點半（台灣時間10點半）直接自機場分送4家醫院。

另一方面，日本第一架撤僑班機於29日早上抵日，載回206名在武漢的日本民眾，其中4人出現發燒、咳嗽症狀，剩餘202人則居家隔離2周，接受當局追蹤控管。截至目前為止，乘坐這架班機的乘客中已有3人確診武漢肺炎，其中2人並無發燒症狀，也是日本首度出現無症狀的確診病例。

根據日本外務省，目前仍在武漢且希望回國的日本人有300人，可能持續增加；若30日能再增派2架班機，便可能將剩下的300人一口氣送回國，但目前仍在與中方協調。

►快訊／日本第一班撤僑包機3人染武漢肺炎 2人「無症狀」確診

►不斷更新／芬蘭出現首例確診 武漢肺炎國際疫情一次看

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。