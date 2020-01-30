開工調查！　員工收心需花3天、開工紅包期望1486元

▲上班族開工調查，完全收心要三天，示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者余弦妙／台北報導

鼠年開工第一天，yes123求職網，特地在今（30）日進行「鼠年新春開工調查」結果顯示，有6成上班族擔心自己會整天疲憊，42.2%體重增加，預計減重；另外有75.2%的企業透露，將會發開工紅包，占比高於去年的73.2%。

根據調查顯示，上班族在開工紅包部分，有12.3%希望能有三千塊(含)以上，平均來說，上班族期望每一包，能夠拿到1,486元，略高於去年的1,453元；今年有75.2%的企業透露，計畫發開工紅包，高於去年的73.2%，而且平均一包的預算，比去年增加三十三塊，變成987元，升幅達3.5%，不過僅為上班族期望值1,486元的六成六而已。

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此外在鼠年農曆年後，41.8%的企業透露，有計畫舉行「喝春酒」活動，比例略高於去年的40.2%；不過預算比起豬年，其中有67.7%屬於「持平」；16.9%屬於「增加」；15.4%屬於「減少」。

雖然員工們自評，要花三天左右才能完全收心；但是對企業而言，大多希望能夠再縮短一點時間，平均容忍勞工朋友，最多花2.2天就要收心，並恢復正常的工作態度。

另外，對於恢復上班的第一天，大家最擔心的事情，在可複選狀況下，依序為，整天疲憊感(60.2%)、工作注意力不集中(47.4%)、體重增加，準備減肥(42.2%)，以及整天心情低落(27.6%)、自己新的人事命令公佈(25.9%)、老闆宣佈獎金或福利縮水、準備裁員、減薪、放無薪假(14.3%)。