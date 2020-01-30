鼠年開市慘！台指期開盤暴跌341點　預告台股開盤不妙

▲鼠年開市第一天，台指期今（30）日開盤下跌 341 點，來到 11,770 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

受到武漢肺炎疫情影響，各國股市都受到拖累，尤其亞股更為嚴重。台指期今（30）日為鼠年開市第一個交易日，開盤下跌 341 點，來到 11,770 點，跌幅2.8%。

美股週三（29日）道瓊、標普 500 指數、那斯達克基本表現與前一交易日持平，但是費城半導體指數受到武漢肺炎與賽靈思財報不佳之影響，重挫近 2%，跌破月線。

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美股道瓊指數上漲 11.60 點，或 0.04%，收 28734.45 點。標普 500 指數下跌 2.84 點，或 -0.09%，收 3273.40 點。那斯達克指數上漲 5.48 點，或 0.06%，收 9275.16 點。費城半導體指數下跌 34.57 點，或 -1.83%，收 1858.70 點。

此外，美國聯準會今日公布一月份利率決議，宣布維持聯邦基金利率 （FFR）目標區間在 1.50%－1.75% 不變，不過Fed主席鮑爾（Jerome Powell）表示，部分跡象表明全球經濟成長可能趨向穩定，但不確定性仍存在，尤其是中國大陸爆發武漢肺炎疫情，恐對全球經濟成長造成風險。

截至今早8：47，台指期下跌 351 點，來到 11,760 點。