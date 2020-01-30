Kobe墜機前36分鐘塔台通話曝光　駕駛說完「往上飛避開雲層」失聯

記者黃翊婷／綜合報導

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在台灣時間27日凌晨墜機死亡，機上人員包括Kobe的13歲女兒Gianna Maria Onore（GiGi Bryant）及駕駛員共9人也當場身亡。美國媒體公布機上人員在失事前與塔台的通話紀錄，完整呈現最後的36分鐘究竟發生了什麼事。

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布墜機現場畫面。（圖／路透，下同）

根據《中央社》報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人隊傳奇球星布萊恩與二女兒26日搭乘私人直升機墜毀，機上9人全數罹難。美國有線電視新聞網（CNN）今天透過塔台通話紀錄，揭露直升機失事前最後時刻。

★上午9時06分

航班追蹤網站FlightRadar24.com資料顯示，布萊恩（Kobe Bryant）的私人塞考斯基（Sikorsky）S-76B直升機（編號N72EX），從加州洛杉磯南方的橘郡（Orange County）起飛，飛往洛杉磯北邊郊區。

★上午9時21分左右

直升機開始在加州格倫代爾市（Glendale）上方盤旋，靠近貝班克市（Burbank）。

航管人員：「直升機2EX（簡稱），請停留在貝班克市C類空域以外。有架飛機正在重飛。」

直升機駕駛：「2EX等候中。」

★上午9時24分左右

航管人員表示，「需要一點時間」直升機駕駛才能續飛。

直升機駕駛：「好的，我們繼續等候。」

▲CNN公布直升機失事前與塔台的通話紀錄。

★上午9時33分左右

直升機朝北飛行。航管人員告訴駕駛「沿著5號高速公路」飛行，並遵循「特種目視飛航規則」（SVFR）。

駕駛確認聽到以下指示「遵循特種目視飛航規則，在2500英尺或以下高度，沿著5號州際公路北行」。

之後，貝班克市航管人員告訴駕駛，請他轉而聯繫范紐斯區（Van Nuys）飛航管制塔台。駕駛聯繫到范紐斯區塔台。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）官員霍曼迪（Jennifer Homendy）指出，駕駛一度要求跟隨飛行（flight following）服務，即幫助駕駛避免空中塞車的雷達協助。

然而，霍曼迪表示，飛航管制塔台指稱，直升機高度太低，無法提供跟隨飛行協助。駕駛告訴飛航管制人員，他正往上飛行以避開雲層。

▲布萊恩墜機驟逝讓所有喜愛籃球的人們心碎。（圖／達志影像／美聯社）

★上午9時42分左右

航管人員試圖聯繫駕駛，但沒有回應。

★上午9時45分

NTSB表示，直升機從雷達螢幕消失。

★上午9時47分

洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，接獲有關墜機的首通報案。

NTSB昨天指出，直升機在一分鐘內從逾2000英尺高度墜落，在撞擊山坡後機身分解。直升機失聯時高度為2300英尺。

當局目前仍不清楚墜機確切原因。布萊恩當天原定與13歲女兒吉安娜（Gianna Bryant）前往千橡市（Thousand Oaks）參加籃球比賽。

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