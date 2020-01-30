　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Kobe墜機前36分鐘塔台通話曝光　駕駛說完「往上飛避開雲層」失聯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在台灣時間27日凌晨墜機死亡，機上人員包括Kobe的13歲女兒Gianna Maria Onore（GiGi Bryant）及駕駛員共9人也當場身亡。美國媒體公布機上人員在失事前與塔台的通話紀錄，完整呈現最後的36分鐘究竟發生了什麼事。

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩（Kobe Bryant）墜機現場畫面。（圖／路透）

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布墜機現場畫面。（圖／路透，下同）

根據《中央社》報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人隊傳奇球星布萊恩與二女兒26日搭乘私人直升機墜毀，機上9人全數罹難。美國有線電視新聞網（CNN）今天透過塔台通話紀錄，揭露直升機失事前最後時刻。

★上午9時06分

航班追蹤網站FlightRadar24.com資料顯示，布萊恩（Kobe Bryant）的私人塞考斯基（Sikorsky）S-76B直升機（編號N72EX），從加州洛杉磯南方的橘郡（Orange County）起飛，飛往洛杉磯北邊郊區。

★上午9時21分左右

直升機開始在加州格倫代爾市（Glendale）上方盤旋，靠近貝班克市（Burbank）。

航管人員：「直升機2EX（簡稱），請停留在貝班克市C類空域以外。有架飛機正在重飛。」

直升機駕駛：「2EX等候中。」

★上午9時24分左右

航管人員表示，「需要一點時間」直升機駕駛才能續飛。

直升機駕駛：「好的，我們繼續等候。」

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩（Kobe Bryant）墜機現場畫面。（圖／路透）

▲CNN公布直升機失事前與塔台的通話紀錄。

★上午9時33分左右

直升機朝北飛行。航管人員告訴駕駛「沿著5號高速公路」飛行，並遵循「特種目視飛航規則」（SVFR）。

駕駛確認聽到以下指示「遵循特種目視飛航規則，在2500英尺或以下高度，沿著5號州際公路北行」。

之後，貝班克市航管人員告訴駕駛，請他轉而聯繫范紐斯區（Van Nuys）飛航管制塔台。駕駛聯繫到范紐斯區塔台。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）官員霍曼迪（Jennifer Homendy）指出，駕駛一度要求跟隨飛行（flight following）服務，即幫助駕駛避免空中塞車的雷達協助。

然而，霍曼迪表示，飛航管制塔台指稱，直升機高度太低，無法提供跟隨飛行協助。駕駛告訴飛航管制人員，他正往上飛行以避開雲層。

▲▼ 布萊恩（Kobe Bryant）相關照片 。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩墜機驟逝讓所有喜愛籃球的人們心碎。（圖／達志影像／美聯社）

★上午9時42分左右

航管人員試圖聯繫駕駛，但沒有回應。

★上午9時45分

NTSB表示，直升機從雷達螢幕消失。

★上午9時47分

洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，接獲有關墜機的首通報案。

NTSB昨天指出，直升機在一分鐘內從逾2000英尺高度墜落，在撞擊山坡後機身分解。直升機失聯時高度為2300英尺。

當局目前仍不清楚墜機確切原因。布萊恩當天原定與13歲女兒吉安娜（Gianna Bryant）前往千橡市（Thousand Oaks）參加籃球比賽。

相關新聞

►最後的微笑... Kobe燦笑合影小球員卻是永別　球迷翻出黑曼巴經典50球心碎

►每個月去4次！Kobe一家熱愛迪士尼樂園　失事前最後幸福照曝光

ET快訊
凍番薯！「入冬最強寒流」發威今晨5.1度　還要冷3天…2最凍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奧卡佛卸下背號致敬Kobe　第4人「退休8號」改新背號

致敬Kobe女兒吉安娜　湖人後衛2號改穿28號

美名嘴含淚憶初次見17歲Kobe　曝他「出妙招」買到5箱啤酒拯救派對

聯準會宣布維持利率水準不變　警告武漢肺炎恐增全球經濟風險

Kobe墜機前36分鐘塔台通話曝光　駕駛說完「往上飛避開雲層」失聯

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應了！女主播秒翻譯驚「提到台灣了」

馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

快訊／環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震　震源深度86公里

4包機撤700僑胞！南韓2處設隔離營...當地居民堵路抗議怒嗆政府

快訊／疑武漢肺炎感染者菲律賓病逝　29歲男併發症身亡、死因鑑定中

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

聯準會宣布維持利率水準不變　警告武漢肺炎恐增全球經濟風險

Kobe墜機前36分鐘塔台通話曝光　駕駛說完「往上飛避開雲層」失聯

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應了！女主播秒翻譯驚「提到台灣了」

馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

快訊／環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震　震源深度86公里

4包機撤700僑胞！南韓2處設隔離營...當地居民堵路抗議怒嗆政府

快訊／疑武漢肺炎感染者菲律賓病逝　29歲男併發症身亡、死因鑑定中

「週休4日扣40%基本薪」　日企新制度：可開副業！網分兩派戰翻

快訊／越南「暫停發放」中國旅客赴越簽證　防堵武漢肺炎擴散

參加完準媽媽派對回家　孕婦遭酒駕男撞「8個月大胎兒沒了」

下潛7062公尺！陸6年研製「蛟龍號」　邁出載人深潛第一步

凍番薯！「入冬最強寒流」發威今晨5.1度　還要冷3天…2最凍時刻曝

2019年款沒搶到就忘了吧！SacaiＸNike最新解構鞋曝光　3種配色好想全包

聯準會宣布維持利率水準不變　警告武漢肺炎恐增全球經濟風險

母子出遊不同調　寶弟韓國遊全程臭臉...金友莊想到就有氣

Kobe墜機前36分鐘塔台通話曝光　駕駛說完「往上飛避開雲層」失聯

被當金芭黎「護國舞小姐」中空照瘋傳　正妹氣炸！發聲明提告了

喜歡半夜的安靜！她出社會仍「習慣凌晨睡」…網熬夜5年胖35KG：全身都是病

聯發科為武漢防疫捐千萬人民幣物資　高通跟進捐700萬人民幣

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應了！女主播秒翻譯驚「提到台灣了」

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

國際熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

日本撤僑班機返國　2人確診武漢肺炎

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

台灣「報恩921」捐款留言打氣　土耳其志工：邊看邊落淚　

澳洲首複製「新型冠狀病毒體」加速疫苗研發

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

索羅門群島29日晚間發生6.0強震

恐染武漢肺炎　23陸客被請下日飛機

疑感染武漢肺炎陸男　馬尼拉病逝

特斯拉公開「鐵鎚重擊Model 3擋風玻璃」竟還完整平面

熱愛迪士尼　Kobe最後幸福照曝光

撤700僑胞！南韓2處設隔離營遭居民抗議

分手1月發現前女友新男友是自己親弟

更新／武漢肺炎擴全球！澳洲增至7例　日增至9例

更多熱門

相關新聞

觸怒Kobe粉遭恐嚇　女記者復職

觸怒Kobe粉遭恐嚇　女記者復職

〈華盛頓郵報〉針對旗下政治版記者桑梅茲（Felicia Sonmez）因張貼前湖人傳奇球星布萊恩官司案的報導遭停職一事，在華郵工會與各界抨擊下，解除停職處份。

球迷瘋狂「打鐵」　紀念曼巴精神

球迷瘋狂「打鐵」　紀念曼巴精神

Kobe曾嗆隊友太軟別穿他代言鞋款

Kobe曾嗆隊友太軟別穿他代言鞋款

NBA紀念Kobe最佳模式

NBA紀念Kobe最佳模式

Kobe同機教練　緬懷儀式柯爾到場

Kobe同機教練　緬懷儀式柯爾到場

關鍵字：

Kobe Bryant墜機北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

武漢肺炎患者抗病過程曝！

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

陳建州2次力挺范瑋琪：正面思考帶來正能量！

上海妹子開腔：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

奧地利「公共場合戴口罩罰5000」

英女王婚前早答應放哈利自由！梅根「想要皇室封號」拒絕

陸生斥台違背人權　賴清德回應

「謝謝妳來當媽媽的女兒」《金師傅2》哭爆

陸生po抗議信　要求教育部道歉

彰化夫妻罹武漢肺炎　曾上街觸36人今全面消毒

快速降溫中！寒流最低6度°C至少冷3天

演奏會看一半被叫上台　一看竟是鐵肺天后

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面