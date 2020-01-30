聯發科為武漢防疫捐千萬人民幣物資　高通跟進捐700萬人民幣

▲高通為了武漢防疫捐款。（圖／翻攝自高通官方微博）

記者周康玉／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，晶片設計廠聯發科（2454）日前宣布要捐贈1000萬元人民幣（約新台幣4339萬元）的醫療相關物資，以幫助武漢地區疫情防控工作；高通也在微博宣布，要捐700萬人民幣（約新台幣3084萬元）支持防疫工作。

聯發科28日透過官方微博宣布，向武漢東湖高新區政府捐贈價值1000萬元人民幣（約新台幣4339萬元）的醫療相關物資，用於新型冠狀病毒肺炎的疫情防控工作。

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聯發科在官方微博上貼了一張紅圖，內容寫著「武漢加油，共克難關，與你同在」，文章寫，MediaTek向武漢東湖高新區政府捐贈價值1000萬元人民幣（約新台幣4339萬元）的醫療相關物資，用於新型冠狀病毒肺炎的疫情防控工作，「向所有在疫情一線抗戰的醫務、防疫工作者致敬！」

聯發科在中國大陸公司據點共有6處，分別在北京、上海、合肥、深圳、成都、武漢，其中，武漢子公司名為「聯發科軟件（武漢）有限公司」，位於湖北省武漢市東湖開發區光谷大道上，因此，當武漢封城，勢必將顯現分公司是否會受到影響。

聯發科也特別於29日發布重訊公告，位在武漢地區的子公司聯發科軟件為技術服務中心，復工時間依照當地政府單位指示辦理，對本公司財務及業務無重大影響。

高通則是在官方微博宣布，要向中國相關組織捐款700萬元人民幣，支持新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，並且向所有參與疫情防控工作的人們致敬。

▼聯發科向武漢東湖高新區政府捐贈價值1000萬元人民幣（約新台幣4339萬元）的醫療相關物資。（圖／翻攝自聯發科官方微博）