　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應了！女主播秒翻譯驚「提到台灣了」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應了！女主播及時翻譯驚「提到台灣了」。（圖／翻攝路怡珍臉書）

▲WHO武漢肺炎最新記者會，女主播即時翻譯驚「提到台灣了」。（圖／翻攝路怡珍臉書） 

記者許力方／綜合報導

2019新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續擴大，在世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）28日會見大陸國家主席習近平後，30日世衛隨即召開最新記者會，主播路怡珍在臉書即時翻譯，會中提到台灣被排除在外，是否可能造成防疫漏洞？世衛也做出回應，稱「台灣有許多防疫專家，且和國際進行良好溝通。」

路怡珍在臉書即時轉播這場記者會，並稱世衛在會中「提到台灣了！」她轉述，有記者提問，台灣目前被排除在世衛組織外，是否造成防疫漏洞？世衛做出正式回應，台灣有許多專家都跟我們保持聯繫，不論是在臨床層次或是在試驗室階段，都有保持聯繫。他們都非常清楚事件的發展情況。

世衛指出，目前有非常多的預測模型和情況都可能發生，很難確認一定會發生哪種情況。所以我們必須要持續和中國政府一起合作，持續發展對話，也會繼續跟台灣的專家對話。

▲▼台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應了！女主播及時翻譯驚「提到台灣了」。（圖／翻攝路怡珍臉書）

▲▼世界衛生組織針對武漢肺炎召開緊急會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲世衛緊急會議。（圖／達志影像／美聯社）

路怡珍轉述，會中提到，這次疫情擴散速度確實讓人擔心，且目前仍不知是什麼開端所造成，也很難有確切的致死率，因為無法確認感染的母體數量到底是多少，但中國和各國政府的監控都更加嚴謹了。

世衛也在會中不斷讚賞習近平的領導，驚嘆「我們對中國政府的投入非常驚訝，我自己從沒看過這麼仔細的投入，有著來自中央政府的支持。」中國不僅對國內人民狀況監控、支持，也積極和國際社會溝通，中國和各國政府在透明度上都非常積極，「我個人可以保證，中國政府和2003年處理SARS的態度是迥然不同的。」

ET快訊
開工不憂鬱！「大熱美只要1元」　4大超商咖啡優惠曝光
環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應了！女主播秒翻譯驚「提到台灣了」

馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

快訊／環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震　震源深度86公里

4包機撤700僑胞！南韓2處設隔離營...當地居民堵路抗議怒嗆政府

快訊／疑武漢肺炎感染者菲律賓病逝　29歲男併發症身亡、死因鑑定中

「週休4日扣40%基本薪」　日企新制度：可開副業！網分兩派戰翻

快訊／越南「暫停發放」中國旅客赴越簽證　防堵武漢肺炎擴散

參加完準媽媽派對回家　孕婦遭酒駕男撞「8個月大胎兒沒了」

快訊／中東也淪陷！阿聯首例確診武漢肺炎　3家人也遭感染

台灣「回報921恩情」捐款留言打氣　土耳其強震志工：邊看邊落淚　

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應了！女主播秒翻譯驚「提到台灣了」

馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

快訊／環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震　震源深度86公里

4包機撤700僑胞！南韓2處設隔離營...當地居民堵路抗議怒嗆政府

快訊／疑武漢肺炎感染者菲律賓病逝　29歲男併發症身亡、死因鑑定中

「週休4日扣40%基本薪」　日企新制度：可開副業！網分兩派戰翻

快訊／越南「暫停發放」中國旅客赴越簽證　防堵武漢肺炎擴散

參加完準媽媽派對回家　孕婦遭酒駕男撞「8個月大胎兒沒了」

快訊／中東也淪陷！阿聯首例確診武漢肺炎　3家人也遭感染

台灣「回報921恩情」捐款留言打氣　土耳其強震志工：邊看邊落淚　

被當金芭黎「護國舞小姐」中空照瘋傳　正妹氣炸！發聲明提告了

喜歡半夜的安靜！她出社會仍「習慣凌晨睡」…網熬夜5年胖35KG：全身都是病

聯發科為武漢防疫捐千萬人民幣物資　高通跟進捐700萬人民幣

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應了！女主播秒翻譯驚「提到台灣了」

奧卡佛卸下背號致敬Kobe　第4人「退休8號」改新背號

武漢肺炎個案增加　高雄富邦馬拉松宣布停辦

銀白「天使眼淚」嘉明湖美呆了！氣象局估：台北大屯山將探0°C鋪白霜

高雄衛生局公告：口罩廠商違反藥事法「勒令回收」　女議員控：這家別買！

致敬Kobe女兒吉安娜　湖人後衛2號改穿28號

全球2019年創新高10大股市出列　法人看好強者恆強...今年相關基金可留意　

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

國際熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

台灣「報恩921」捐款留言打氣　土耳其志工：邊看邊落淚　

日本撤僑班機返國　2人確診武漢肺炎

恐染武漢肺炎　23陸客被請下日飛機

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

疑感染武漢肺炎陸男　馬尼拉病逝

索羅門群島29日晚間發生6.0強震

撤700僑胞！南韓2處設隔離營遭居民抗議

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

特斯拉公開「鐵鎚重擊Model 3擋風玻璃」竟還完整平面

熱愛迪士尼　Kobe最後幸福照曝光

分手1月發現前女友新男友是自己親弟

更新／武漢肺炎擴全球！澳洲增至7例　日增至9例

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多熱門

相關新聞

世衛：對北京的防疫能力「充滿信心」

世衛：對北京的防疫能力「充滿信心」

武漢新型武漢肺炎已蔓延至全球，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）27日前往北京，與大陸官員、衛生專家商討防疫辦法。他今（28）日表示，「對中國政府防控疫情的能力充滿信心」，沒有必要過度反應。

WHO認錯！武漢肺炎應拉為「高等風險」

WHO認錯！武漢肺炎應拉為「高等風險」

阻武漢肺炎擴散　世衛秘書長飛北京

阻武漢肺炎擴散　世衛秘書長飛北京

WHO：武漢肺炎會「人傳人」

WHO：武漢肺炎會「人傳人」

緊急會議獨缺台灣　世衛：在技術層面緊密合作

緊急會議獨缺台灣　世衛：在技術層面緊密合作

關鍵字：

路怡珍女主播世界衛生組織世衛WHO譚德塞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

武漢肺炎患者抗病過程曝！

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

陳建州2次力挺范瑋琪：正面思考帶來正能量！

上海妹子開腔：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

奧地利「公共場合戴口罩罰5000」

「謝謝妳來當媽媽的女兒」《金師傅2》哭爆

彰化夫妻罹武漢肺炎　曾上街觸36人今全面消毒

陸援鄂團隊抵達武漢　專家：2/6前都是關鍵

快速降溫中！寒流最低6度°C至少冷3天

陸生斥台違背人權　賴清德回應

陸生po抗議信　要求教育部道歉

英女王婚前早答應放哈利自由！梅根「想要皇室封號」拒絕

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面