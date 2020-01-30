全球2019年創新高10大股市出列　法人看好強者恆強...今年相關基金可留意　

▲法人建議，今年投資標的可放眼去年大豐收的資本市場。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周康玉／台北報導

領完年終、紅包後，該如何理財？法人建議，放眼全球股市去（2019）年的大豐收，投入海外基金，做好多元資產配置是個好選擇。

2019年是全球股市豐收的一年，根據群益投信統計資料顯示，紐西蘭、巴西、S&P500指數、NASDAQ指數、瑞士、費城半導體指數、道瓊指數、加拿大、印度、澳洲共10個股市創下歷史新高紀錄。

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十大股市中，以紐西蘭股市創新高52次為最多，巴西40次為次多。

漲幅部分以費城半導體指數60.12%表現最佳，其次為NASDAQ指數35.23%。整體來看，美股以及新興股市的印度、巴西市場在2019年大放光芒，

市場法人表示，以強者恆強的投資策略來看，這些創新高的股市在今年有機會續強，相關基金值得投資人持續留意。

▲資料來源：CMONEY、2019/12/31 表格整理：群益投信。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，美股的股利率目前持續優於美債殖利率，再從自由現金流收益率來看，美股企業在扣除企業本身財務支出及維持現有產能所需之資本支出後，自由現金流仍強，顯示未來盈餘成長動能可望持續，評價面具吸引力。

徐煒庠表示，美國11月非農新增就業人數達26.6萬人，遠勝市場預期的18.7萬人，創1月以來的最大增幅，且10月新增就業人數從12.8萬上修至15.6萬，失業率降至3.5%，為50年來新低，就業市場表現強勁，加上穩健的消費動能，美國經濟仍屬健康。美股後市不看淡。建議可以科技、金融及醫藥類股為持股重心，後市持續看好軟體網路、Fintech、金融、國防工業、及美國內需等相關族群。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，根據印度多元化金融服務公司MOFSL(Motilal OswalFinancial Services)研究預估，降稅將使2020與2021財政年度Nifty指數的每股盈餘(EPS)增加7%至8%，加上評價面Re-rating的影響，未來指數預期仍將有上漲空間。

在操作策略上，林光佑建議可持續提升高Beta類股權重，尤其是可選性消費族群，同時可調升中小型股比重，理由是在政策紅利發酵與評價面re-rating的過程中，外資佈局料將以高Beta類股為主。