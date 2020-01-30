馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

▲馬來西亞傳統武術席拉（Silat）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國教科文組織（UNESCO）2019年12月宣布，盛行於東南亞地區的馬來西亞傳統武術席拉（Silat）被列入最新的「世界非物質文化遺產」。馬來西亞旅遊、藝術與文化部長可達比（Mohamaddin Ketapi）表示，這代表馬來西亞的文化遺產受到國際認可，也顯示該國保護世界遺產的承諾與決心。

聯合國教科文組織（UNESCO）於第14屆「保護非物質文化遺產政府間委員會」會議中宣布，馬來西亞傳統武術席拉（Silat）確定被列入「世界非物質文化遺產」。可達比說，馬來西亞是在2018年3月向UNESCO申請，將席拉列入非物質文化遺產，「這代表我們文化遺產受到國際認可，也顯示政府保護世界遺產的承諾與決心。」

印尼駐UNESCO代表蘇里亞向《香港01》表示，「教導我們如何與神、人和自然保持良好關係，雖然包含攻擊技巧，但更重要的事告訴我們如何自我控制、保持和諧。」

席拉源自蘇門答臘和爪哇，盛行於7世紀，是一種防身武術，更是一種文化象徵。它有時會結合音樂作為舞蹈演出，具有很高的觀賞與娛樂性。席拉也是東南亞運動會的比賽項目之一。