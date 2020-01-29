快訊／初五大樂透連2次槓龜！　26人單獨抱走100萬大紅包

▲大樂透連開11天，還加碼360組春節大紅包，9中6即有機會抱走100萬元。（圖／記者許力方攝）

記者趙蔡州／綜合報導

初五大樂透29日頭獎未開出，預估下期頭獎上看1.6億元，貳獎則開出2組，每組可得189萬元。春節大紅包9中6部分，今晚一共開出32組，總中獎注數為38注，其中26組為單注中獎，6組為2注均分，30日晚間將繼續加開9個獎號，對中任6個號碼就有機會抱走百萬獎金。

初五春節大紅包加開獎碼為03、04、09、10、15、20、25、35、49，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。



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這次開出大紅包的商家中，宜蘭縣羅東鎮「億旺彩券行」105年曾經開出10.56億元威力彩頭獎，107年及108年春節期間各開出過一次春節大紅包獎項，今年再度開出可謂好運連年。另外一個同名的「億旺彩券行」則位在高雄市左營，為第一次開出春節大紅包獎項。

雲林縣斗南鎮「金財神商行」從105年起，每年都會開出春節大紅包獎項，29日晚間再度開出累積達6次之多，運氣可以說是相當旺。台北市中正區「高進發商行」也是自105年起，連續5年均開出春節大紅包的幸運商家，截至29日晚間為止累計開出6次。

