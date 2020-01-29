疫情擴大　康舒武漢廠返廠人員實施隔離

▲康舒日前淡水新大樓動土。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

明（30）日就是新春開工第一天，部分科技廠因為廠區在中國大陸，受到武漢肺炎疫情擴大，大陸廠區跟著當地政府政策延後開工。電源系統廠康舒宣布，將成立緊急應變小組，密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況。此外，針對武漢廠區的人員，會依照規定實施隔離。

為防控武漢肺炎疫情，繼上海之後，江蘇與廣東昨（28）晚相繼宣布，區內各類企業復工時間不早於2月9日24時。換言之，在這三地區的台廠，最快要到2月10日才能開工。

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康舒在中國大陸廠區主要在湖北武漢、廣東東莞兩地。康舒表示，公司在各廠區內正採取應對措施，包括部署防疫物資、宣導健康衛生須知，以因應接下來的疫情挑戰。

康舒強調，武漢仙桃廠員工約佔全公司人數之19%，留廠人員防疫物資及日常生活物資不虞匱乏，返廠人員亦依規定實施隔離措施。

在出貨方面，康舒表示，且農曆年前各廠區已提前生產，加大海外倉及成品庫存，以滿足供貨需求；其他廠區如東莞塘廈、菲律賓及淡水廠等亦將適時調整以供應客戶後續需求。不同廠區將依照法定規定及地方防疫狀況，在所有員工健康獲得保護情況下，機動調整生產排程，進行生產營運。