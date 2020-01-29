iPhone新機曝光！蘋果擴大產品線：「新機型上看五款！」

▲外媒表示今年iPhone的產品線可望再度擴大，將依據不同的螢幕大小、鏡頭數量與價格來區分。（圖／翻攝自iGeeksBlog）

記者林淑慧／台北報導

讓果粉們引頸期盼的iPhone SE 2（或稱iPhone 9）今年可望上市，依據外媒報導，蘋果今年擬再度擴大iPhone產品線，除了iPhone SE 的後繼者 iPhone SE2外，還將有不同螢幕大小與鏡頭數量的四款機型；換句話說，今年iPhone新機上看五款新機型。

依據彭博社報導，蘋果正在集中計劃生產iPhone SE 2，該生產將於2月初開始。 生產組裝廠為台灣的3家工廠包含富士康、和碩以及緯創。

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另外，外媒「Slash Gear」指出，蘋果今年將推出至少四款iPhone新機，將依據不同的螢幕大小、鏡頭數量與價格來區分，今年iPhone的產品線可望再度擴大。

iPhone SE 2讓人想起iPhone 8的設計，不少人指出它是iPhone 8的後續機款，因此也有可能被命名為iPhone 9。外媒svetapple最新爆料指出，iPhone SE 2將有三種顏色（黑色、白色和紅色），可能具有64GB和128GB的容量，運行內存RAM應為3GB；處理器則是使用A13仿生處理器。

先前推特爆料達人Steve H.McFly（@OnLeaks）也提供了iGeeksBlog一組獨家渲染圖，曝光了iPhone SE 2設計；根據該組選染圖顯示，iPhone SE與iPhone 8尺寸一樣皆為4.7吋、主鏡頭凸起，比較不一樣的是iPhone 8的機身厚度為7.3mm，而iPhone SE 2則有可能有7.8mm的厚度。