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王品集團力抗武漢肺炎疫情　上海員工延至2月9日後開工

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▲王品旗下高檔品牌The WANG進駐外灘22號，可一覽上海灘最好的景色，見證這座亞洲新金融中心的消費爆發力。（圖／王品提供）

▲王品旗下高檔品牌The WANG進駐大陸上海外灘22號，可一覽上海灘最好的景色，見證這座亞洲新金融中心的消費爆發力。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，衝擊兩岸企業開工腳步。王品集團今（29）日發佈最新通知，中國大陸上海市的員工將不早於2月9日24時前復工，而大陸各地區門店將配合各地政府延遲復工政策，彈性調整營業時間及延後開業日期。

中央流行疫情指揮中心昨天晚上8點緊急召開記者會，衛福部長陳時中親上火線，宣布國內確診第八例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，也是武漢肺炎疫情爆發以來，國內出現的首起本土病例，由於開工在即，產業界也繃緊神經。

請繼續往下閱讀...

王品集團今天發佈聲明表示，王品(中國)餐飲有限公司所在地上海市政府27日發布延遲復工通知，為積極配合新型冠狀病毒防控工作及保障顧客和同仁的健康與安全，上海市的員工將不早於2月9日24時前復工。

王品集團表示，公司內部已成立防疫指揮中心，密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況、加強門店消毒及衛生宣導，不同地區的門店將依法定假期規定及地方防疫狀況，彈性調整門店營業時間及開業日期，在保障顧客和同仁的健康與安全的前提下，恢復營運。

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