鴻海台幹暫緩赴陸！大陸廠區延至2/10復工　集團成立「防疫指揮中心」排配產能

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

武漢肺炎全球延燒，鴻海（2317）今（29）日發出聲明，內部已成立「防疫指揮中心」，由董事長劉揚偉親自坐鎮指揮，每日召開防疫連線會報，並宣布旗下大陸各個廠區，暫定維持春節期間留守值班的必要人力，且除非當地地方政府另有規定，否則均暫延至2月10日始全面復工。

鴻海聲明表示，集團防疫視同作戰，內部已於日前成立「防疫指揮中心」，由董事長劉揚偉親自坐鎮指揮，每日召開防疫連線會報，並嚴令各大陸廠區全力配合當地各級政府單位作戰防疫。

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鴻海指出，員工是集團最重要的一部分，保護員工的安全也是集團最重要的任務之一，集團決定所有由大陸返回台灣員工暫缓回赴大陸廠區，改為「在台辦公」，而從武漢返台的員工則繼續居家檢疫，無須出勤。

鴻海進一步指出，大陸各廠區，暫均維持春節期間留守值班的必要人力，且除非當地地方政府另有規定，否則均暫延至2月10日始全面復工，同時持續園區全面消毒防疫、部署防疫物資、宣導健康衛生需知，並設立員工愛心觀察區等。

鴻海強調，集團之前即曾經有成功對抗SARS的經驗，因此深知如何照顧員工健康，與機動調整生產排配，讓員工健康與客戶需求同時兼顧，而集團有決心也有信心，與員工一起攜手共同全方位妥善防疫。

鴻海重訊內容表示，「防疫指揮中心」將密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。依照集團政策，不針對單一廠區及產能狀況發表評論，目前公司正評估各種方式讓全球生產營運持續順利進行。