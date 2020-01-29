鴻海富士康傳搶進蘋果高階筆電代工　今年營收目標成長上看5%

▲據蘋果供應鏈內部消息指出，鴻海富士康積極搶進MacBook代工市場，日前已成功打入13吋Macbook 機種的供應鏈。圖為鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者林淑慧／台北報導

企業開工報佳音！據蘋果供應鏈內部消息指出，鴻海富士康積極搶進MacBook代工市場，日前已成功打入13吋Macbook 機種的供應鏈，挹注集團營運表現可期，鴻海今年營收目標可望有3%至5%的成長。

鴻海董事長劉揚偉日前指出，六兆仍會是鴻海的目標，只是會隨著產業和經濟發展，對於達到的時程會有影響，今年整個全球的經濟會有3%至5％的成長，因此鴻海營收目標也訂在3至5%的成長，並希望新的產業能夠達到毛利率10%以上。

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另外，鴻海日前宣布與飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles，FCA）簽署合作協議，劉揚偉表示，合作呼應之前在法說會提到的三大未來產業，其中一個就是電動車，計畫最主要在設計、零組件、供應鏈管理上合作。

劉揚偉指出，鴻海在車電將會專注在平台上面的設計，還有相關的供應鏈管理，因為ICT（資通訊）是鴻海的強項，而不是在傳統汽車業的強項，尤其ICT在過去幾十年已經練就又好又快又便宜的能力。

劉揚偉強調，鴻海與飛雅特克萊斯勒汽車預計今年會簽署合作協議，但是產品要等到簽約兩年後才會出來，目標都是中高階的產品，只是數量方面需要在正式合約簽署之後才能確認，確定的是，目標一定要有適當的經濟規模。