防止疫情擴散！宏達電31日改為居家上班　開工日延至2月3日

▲宏達電董事長王雪紅。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（29）日宣布，為防止武漢肺炎疫情擴散，董事長王雪紅和執行長Yves非常關心疫情，這幾天密集聯絡並直接指示，全體員工31日改為居家上班，所有員工不必進公司，而真正的開工上班日延至2月3日。

宏達電公告指出，為避免員工在春節假期旅遊期間，可能到訪過疫區或與帶有感染源人士接觸，帶給上班環境潛在威脅，董事長王雪紅和執行長Yves直接指示，全體員工31日改為居家上班，不必進公司，再加上原本30日為調整休假，因此真正的開工上班日延至2月3日。

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宏達電表示，因應新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，全公司正在加強酒精消毒與漂白水消毒等措施，31日仍是全日管制人員進入，其中健身房及球場停止開放、餐廳停止供餐、接駁車停止服務，以避免造成接觸性感染或飛沫感染。

宏達電指出，所有員工在2月3日開工上班進公司的第一天，必須現場填寫並繳交「健康聲明表」，才能搭乘電梯進入辦公區，若本人、家屬在兩週內曾經去訪中港澳，或有近距離接觸來自中港澳的親友者，都必須主動向部門主管及員工診所申報。

宏達電強調，員工若有上述情形，經員工診所及部門主管報備後，可以申請居家上班七天，到湖北省者必須居家檢疫14天，而且若身體出現異狀則必須立即至指定醫療機構就醫，期滿後向員工診所申報解除檢疫。

宏達電更建議員工加入「疾管家」LINE群組，這是由HTC DeepQ與衛福部疾管署合作建置，配合國內疫情，增加武漢肺炎的疾病介紹、預防方法、回國民眾注意事項、國際疫情等諮詢功能，以提供民眾正確的防疫資訊。

宏達電分享，疾管署自2017年開始與DeepQ團隊展開為期3年的公益性質合作，將AI技術轉譯成民眾的貼身疾病管家，透過醫療語言處理及人工智慧訓練強化語言互動能力，建議民眾如有相關疑問，可運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，便可即時獲得防疫訊息。