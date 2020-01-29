　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

獨／京都滿滿中國人　當地大學急召留學生曝「一般口罩秘密」求開學提前返日觀察！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本羽田機場武漢肺炎警告標誌。（圖／路透）

▲日本羽田機場對於武漢肺炎公告。（圖／路透）

記者陳亭伃／採訪報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒）延燒全球，截至目前日本已出現7例確診，並且分散於北海報、東京、奈良等地，除了有武漢遊客之外，更出現首起司機遭到傳染的「本地感染」案例。對此，眼見農曆春節即將結束、日本學期告一段落，各級學校開始擬定初步的應對措施。

日本京都過去為許多中國遊客的旅遊首選，來自各省的中國遊客在街道上隨處可見，對此在京都留學多年的陳姓男同學向《ETtoday新聞雲》記者表示，29日就讀的大學緊急集合校內各國留學生開會，再三叮嚀「返家的旅途請盡可能保持攜帶口罩，且一般市售口罩可能不具防疫效果，僅是增加鼻黏膜濕潤度，並沒太大的預防效果」，但仍呼籲避免進出多人公共場合，將醫療用口罩留給需要的人。

▲日本京都當地大學盼學生開學前提早返校隔離。（圖／陳姓同學提供）

▲日本京都當地大學盼學生開學前提早返校隔離。（圖／陳姓同學提供）

此外，陳同學也表示，校方相當人道的提出「開學前兩周返回計畫」，建議留學生在開學前可以抓2周時間先行到校檢驗、或是自主隔離，確保身體狀況沒有問題，之後也能安心上課。

面對武漢肺炎的應對，各國機場出入境口也已加強體溫檢查，而國際各學校也針對留學生採取不同的保護措施，其中擁有12萬中國留學生的英國，也對每個學生展開生活調查，自返英之後的行蹤確定掌握、以及學生的身體狀態，就是希望可以將感染可能降到最低。

ET快訊
剩最後一盒口罩！店員喊「250漲100」下一句嗆爆　網怒：秒
日本武漢撤僑　包機回國一落地「立即2確診」
宏達電31日「居家上班」免進公司　真正開工日延至2月3日
武漢肺炎境外移入「妻傳夫」　台灣抗煞專家：傳染力超過SARS
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他想引酒醉女友注意「假裝上吊」　隔天女友睜眼驚見吊屍…淚崩：我真的睡著

「中國的處理態度太驚人」CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

武漢慘淪「殭屍城」！民眾排隊等就醫當場暈死路邊　IG求救影片暴增

夫借鄰居家電鋸多天　冷面歸還「鋸齒上竟帶大片血跡」妻子離奇失蹤！

父子天真徒步「結冰貝加爾湖」　瞬間跌入龜裂冰層…17分鐘驚險求生全拍下！

台灣「回報921恩情」捐款留言打氣　土耳其強震志工：邊看邊落淚　

法國罷工示威遊行警方出動水炮車沖毀路障　消防員被水柱沖跌倒

跟進英國航空！印尼獅航宣布「2月起停飛所有中國航線」

日本撤僑班機載206人返國…5人發燒、咳嗽　其中2人確診為武漢肺炎

更新／武漢肺炎國際疫情一次看！澳洲增至7例　日僑胞落地「立即2確診」

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

台灣「回報921恩情」捐款留言打氣　土耳其強震志工：邊看邊落淚　

法國罷工示威遊行警方出動水炮車沖毀路障　消防員被水柱沖跌倒

跟進英國航空！印尼獅航宣布「2月起停飛所有中國航線」

日本撤僑班機載206人返國…5人發燒、咳嗽　其中2人確診為武漢肺炎

更新／武漢肺炎國際疫情一次看！澳洲增至7例　日僑胞落地「立即2確診」

南韓4包機撤僑大行動　僑胞落地「一人一間隔離」韓亞航空停飛部分往中國航班

武漢肺炎擴散掀恐慌！加拿大華人面臨「種族主義」攻擊

每個月去4次！Kobe一家熱愛迪士尼樂園　失事前最後幸福照曝光

獨／京都滿滿中國人　當地大學急召留學生曝「一般口罩秘密」求開學提前返日觀察！

7歲混血女孩領演百老匯經典劇　興趣廣「走過伸展台」：我會成為我自己

因應武漢肺炎疫情　市府：協調大賣場及工廠口罩供給

狠男借宿遭拒120刀劈死好同鄉　連砍20分鐘菜刀缺一塊...法醫在頭骨找到

台灣「回報921恩情」捐款留言打氣　土耳其強震志工：邊看邊落淚　

到南京過年！女星帶兒子回台灣　1張照片曝「公共場所現況」：都沒人了

法國罷工示威遊行警方出動水炮車沖毀路障　消防員被水柱沖跌倒

iPhone新機曝光！蘋果擴大產品線：「新機型上看五款！」

配合門診開診成醫執行門禁管制　建置武漢肺炎檢疫站

背房貸慘變小氣鬼！他無助發問：這樣好嗎？　網反應兩極

議員超傻眼！質詢問「蘭青庭」　林姿妙：我有聽過竹蜻蜓

深夜不怕沒肉吃！彰化雙倍肉量銷魂丼飯　還能免費暢飲雞湯

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

更／北京冬奧首場測試賽取消

Kobe直升機60秒墜160層樓高　靠指紋辨遺體

快訊／英國航空宣布暫停所有往來中國北京、上海航班！

更新／武漢肺炎擴全球！澳洲增至7例　日增至9例

CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

給7歲兒零用錢　放學回家變雙倍

Kobe墜機失事　直升機「沒有黑盒子」

他想引酒醉女友注意「假裝上吊」　隔天女友睜眼驚見吊屍

特斯拉公開「鐵鎚重擊Model 3擋風玻璃」竟還完整平面

更多熱門

相關新聞

醫師：口罩無汙染可消毒後重覆使用

醫師：口罩無汙染可消毒後重覆使用

武漢肺炎疫情截至今（29日）為止，全台確診人數達到8人，春節期間不少民眾搶購口罩，政府每日釋出600萬個口罩到四大超商，每人每次限購3片，希望能緩解民眾的需求，林口長庚感染醫學科教授級主治醫師黃景泰建議民眾，不要急著屯貨，如果真的買不到新口罩，使用過的口罩在沒有明被汙染、外觀結構完整的情況下，可以放在乾淨透風處重覆使用，若是擔心清潔，可以噴灑些許酒精消毒。

高雄哥自費買口罩送路人　網淚推爆

高雄哥自費買口罩送路人　網淚推爆

香港新增2例確診！　患者曾赴武漢

香港新增2例確診！　患者曾赴武漢

3000名陸客滯台！2/1前全數出境

3000名陸客滯台！2/1前全數出境

受疫情衝擊　觀光局明找業者開會

受疫情衝擊　觀光局明找業者開會

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒武漢中國日本國際留學生

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

上海妹子開腔：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

陸生po抗議信　要求教育部道歉

館長震怒「要開口罩工廠」！開砲范瑋琪大小S

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

台灣確診8例「通報地圖」出爐

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

沒錢治武漢肺炎　孕婦僅12天病逝

大陸口罩難買！于美人心軟「人溺己溺不應有分別」

五月天捐2千萬助武漢　「酸民全閉嘴」原因曝光

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面