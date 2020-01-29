武漢疫情恐衝擊台股開紅盤　財部：國安基金機動開會備戰

▲武漢肺炎疫情持續延燒，財政部表示，近日緊盯全球金融及資本市場情況，國安基金將密切關注台股明（30）日開紅盤走勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，台股明日開紅盤恐受衝擊。財政部今（29）日表示，近日緊盯全球金融及資本市場走勢，台灣經濟基本面相對穩健，呼籲投資人要有信心，明天開紅盤若有失序情況，國安基金不排除機動召開會議，啟動進場護盤作為。

武漢肺炎疫情延燒，衝擊全球金融市場信心，美股更一度大跌，但蘋果公司（Apple）今天公布財報優於預期，帶動蘋果股價今天上漲2.8%，而蘋概股三大指標鴻海、台積電、大立光明天的鼠年紅盤行情走勢，也備受法人及投資人關注。

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財政部表示，農曆春節休假期間，國安基金小組仍緊盯國內外股市情況，目前雖無召開會議，但對於金融市場可能的波動持續都有掌握，明天台股開紅盤將密切關注台股變化，如果台股有失序、崩盤等情況，達成一定條件，國安基金將在達成一定條件下召開會議，啟動後續的因應作為。

財政部表示，台灣股市屬於淺碟型市場，易受消息面影響，股市有短期波動屬正常狀況，希望投資人保持信心，不須過度恐慌。

法人觀察指出，武漢肺炎導致國際股市在農曆春節休假期間陸續修正，恐為台股帶來利空衝擊，不過蘋果財報優於預期，應可降低武漢肺炎對台股的影響，可望發揮支撐力道，但後續仍要注意武漢肺炎影響是否持續擴大。