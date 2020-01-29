快訊／英國航空宣布「停飛所有往來中國北京、上海航班」！

▲武漢肺炎持續延燒，各大航空公司與機場進入高度戒備狀態。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著中國武漢肺炎國際疫情陸續傳出，英國外交部曾表示，「目前若非必要，盡可能不要前往中國，尤其武漢」。此外，不少在中國、武漢的英國人也紛紛要求政府包機撤僑。對此英國航空首先宣布，將停飛所有飛往中國主要城市的航班。

根據俄羅斯《衛星通訊社》、英國《每日郵報》報導，英國航空宣布終止所有飛往中國大城市的班機，其中包括北京與上海；目前若想要購買飛往中國的航班機票，僅提供轉機型機票，直飛機票一律不開放購買。

據悉，目前被撤僑的英國人，在上飛機前需要接受檢康檢查，並且在抵達英國後將進行隔離兩周的計畫。而英國現在仍有飛往香港的班機，若有不得已入境中國的需求，可以考慮以轉機的方式。航空發言人表示，「我們為給乘客帶來的不便道歉，但我們始終把乘客跟機組人員的安全放在第一位。」