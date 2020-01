快訊／英國航空宣布「停飛所有往來中國北京、上海航班」！

▲武漢肺炎持續延燒,各大航空公司與機場進入高度戒備狀態。(圖/路透社)

記者陳亭伃/綜合報導

隨著中國武漢肺炎國際疫情陸續傳出,英國外交部曾表示,「目前若非必要,盡可能不要前往中國,尤其武漢」。此外,不少在中國、武漢的英國人也紛紛要求政府包機撤僑。對此英國航空首先宣布,將停飛所有飛往中國主要城市的航班。

根據俄羅斯《衛星通訊社》、英國《每日郵報》報導,英國航空宣布終止所有飛往中國大城市的班機,其中包括北京與上海;目前若想要購買飛往中國的航班機票,僅提供轉機型機票,直飛機票一律不開放購買。

據悉,目前被撤僑的英國人,在上飛機前需要接受檢康檢查,並且在抵達英國後將進行隔離兩周的計畫。而英國現在仍有飛往香港的班機,若有不得已入境中國的需求,可以考慮以轉機的方式。航空發言人表示,「我們為給乘客帶來的不便道歉,但我們始終把乘客跟機組人員的安全放在第一位。」

