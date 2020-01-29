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台灣「回報921恩情」捐款留言打氣　土耳其強震志工：邊看邊落淚　

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▲土耳其日前發生強震，造成多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其日前發生強震，造成多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

土耳其24日晚間發生規模6.8的強震，造成41人死亡、1600人受傷。而台灣民眾除了熱心捐款幫助外，更透過網路留言替土耳其災民和搜救、賑災的志工團體加油打氣，也讓土耳其的志工們「邊讀邊落淚」，並特別發文感謝台灣的大力相助。

根據Anadolu Agency報導，土耳其民間搜救團體AKUT於今日在臉書和推特上特別發文感謝台灣，表示「我們由衷的感謝這些大力支持我們的台灣朋友」。其中也引來許多土耳其網友疑問「為何要特別感謝台灣」，對此AKUT的小編也特別回覆，自從強震後，許多台灣人都到AKUT的社群帳號下方留言，紛紛寫下「Pray for Turkey！」、「台灣有機會報恩了」、「現在換我們報答你們了」等等。

據悉，台灣1999年921大地震後，AKUT在隔天就立刻趕到，也是全球第一個來救援的外國救難隊，當時AKUT便表示，「相信我們發生事情時，台灣同樣也會來幫助我們。」因此這次土耳其大地震時，許多網友也在臉書上分享相關訊息並幫忙募款，就是希望能還AKUT一個恩情。

AKUT的秘書長阿克托森（Zeynep Aktosun）也表示，自從24日晚間地震發生後，許多台灣網友紛紛湧進他們的社群專頁，幫他們留言打氣，這些來自台灣的留言就是他們搜救隊前進的最大動力。

▲土耳其搜救團隊救出受困民眾。（圖／路透）

▲土耳其搜救團隊救出受困民眾。（圖／路透）

另外，阿克托森也感動表示，許多人幫忙將AKUT網頁的捐款資訊翻譯成中文，協助那些想要捐款的台灣人，在這次的所有捐款裡「台灣僅次於土耳其」；而他也表示「捐款固然重要，但對我們來說台灣人的留言才是最大的鼓勵，這些志工們都邊看邊落淚。」

AKUT是土耳其民間的志工搜救隊，名稱來自於土耳其文的「搜索」（arama）和「救援」（kurtarma），1996年成立至今已有超過2000人成為正式會員，且也在2011年獲得聯合國國際搜索與救援諮詢小組（INSARAG）的認證。

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