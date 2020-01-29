　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

禁出口口罩、隱匿疫情罰30萬　南韓網友狂讚防疫對策：台灣NO.1！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林瑩真／綜合外電報導

中國新型冠狀病毒（武漢肺炎）爆發，疫情蔓延全球，未落實防疫，行政院長蘇貞昌決定暫停台灣口罩輸往中國一個月，若違反傳染病防治法隱匿疫情，將開罰30萬元。對此，南韓網友則大讚台灣處理方式得當，值得他國學習。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

藝人焦糖（陳嘉行）在臉書轉貼YouTuber挖系桑米西的影片，內容分享了南韓網友如何看待台灣此次對應武漢肺炎，同時翻譯了網友留言。意外的是，台灣近來防疫政策引發兩派爭論，在南韓網友眼中卻相當恰當。

影片指出，南韓網友對台灣針對隱匿疫情者開罰30萬元的嚴格防疫措施感到非常佩服，「台灣政府把這件事這樣認真處理，讓人感到台灣真的是一個先進國」、「反觀我們的話會隱藏吧」、「我們的話為什麼不能這樣處理呢？一直選擇沉默和隱藏，然後國家來幫他們治療」、「檢討吧，我們該學台灣」、「台灣NO.1」、「現在在韓國有15萬中國遊客，怎麼辦呢」、「反觀，真的羨慕台灣政府的對策」、「我支持台灣，我們也學台灣吧」。

轉發影片的焦糖則說，「現在是中共對台灣持續發動資訊戰，配合紅色媒體與在台紅色使徒，台灣人面對戰爭退無可退只能迎戰，大家加油」。台灣網友則在下方留言，「真的很感謝現在的政府快速應變，而且是先以國民為考量，而不是惡鄰居為考量」、「我們離中國這麼近，要不是那幾個自私的人沒通報亂跑，我們的防疫簡直完美」、「只是一種離WHO太遠，靠中國又太近必須自立自強的自覺」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
武漢肺炎襲全球　奧地利「公共場合戴口罩罰5千」！台代表處曝1
英國航空宣布　停飛所有往來中國大陸航班
康是美、屈臣氏口罩和酒精都賣光　民眾無奈：已經跑了8間
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美智庫國防報告「大談與台國防外交」　建議加強兩國安全合作！

禁出口口罩、隱匿疫情罰30萬　南韓網友狂讚防疫對策：台灣NO.1！

墜毀阿富汗美國軍機「尋獲2名軍人遺體」　失事前曾發求救訊號

父子天真徒步「結冰貝加爾湖」　瞬間跌入龜裂冰層…17分鐘驚險求生全拍下！

1人感染武漢肺炎、1人發燒！中國旅行團23人「飛日本國內線遭請下飛機」

怨恨妻申請離婚　馬來西亞男劫垃圾車撞警察家

快訊／英國航空宣布「停飛所有往來中國北京、上海航班」！

巴西出現首起武漢肺炎「疑似病例」　22歲女學生曾到中國

武漢肺炎「挑戰習近平政權」　《紐時》直批欠缺透明度：民間動亂爆發隱憂

和SARS伊波拉MERS同等級　南韓將武漢肺炎列「甲級傳染病」

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

美智庫國防報告「大談與台國防外交」　建議加強兩國安全合作！

禁出口口罩、隱匿疫情罰30萬　南韓網友狂讚防疫對策：台灣NO.1！

墜毀阿富汗美國軍機「尋獲2名軍人遺體」　失事前曾發求救訊號

父子天真徒步「結冰貝加爾湖」　瞬間跌入龜裂冰層…17分鐘驚險求生全拍下！

1人感染武漢肺炎、1人發燒！中國旅行團23人「飛日本國內線遭請下飛機」

怨恨妻申請離婚　馬來西亞男劫垃圾車撞警察家

快訊／英國航空宣布「停飛所有往來中國北京、上海航班」！

巴西出現首起武漢肺炎「疑似病例」　22歲女學生曾到中國

武漢肺炎「挑戰習近平政權」　《紐時》直批欠缺透明度：民間動亂爆發隱憂

和SARS伊波拉MERS同等級　南韓將武漢肺炎列「甲級傳染病」

中職／林智勝扛4棒　丘總已有兄弟一軍雛型考慮貢獻度　

一早跑遍高雄市區！他自費買口罩「分送給路人」　網淚推爆：好人一生平安

快訊／香港新增2例武漢肺炎確診！　患者為武漢居民

三天已送3000人走⋯仍有近3000名陸客滯台！交通部：盼2/1前全數送出境

陸客歸零！40～50家旅行社恐倒　觀光局1/30找業者開會

暴發戶最多！中國高淨值家族　靠房地產起家比例「全球2倍」

澳網／德國金童逆轉瓦林卡　生涯首進大滿貫4強

恩比德復出穿24號「Kobe式後仰跳投」致敬　看黑曼巴打總決賽決定打籃球

中職／統一獅談約進度6成　談妥老將高國慶

中職／林哲瑄赴美自主「把球打強」　續任隊長當橋樑

國際熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

更／武漢肺炎大陸確診5974例

Kobe直升機60秒墜160層樓高　靠指紋辨遺體

CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

快訊／英國航空宣布暫停所有往來中國北京、上海航班！

更新／武漢肺炎擴全球！澳洲增至6例　中東失守

給7歲兒零用錢　放學回家變雙倍

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

Kobe墜機失事　直升機「沒有黑盒子」

他想引酒醉女友注意「假裝上吊」　隔天女友睜眼驚見吊屍

中國千人計畫「驚見哈佛高等化學教授」　暗中參與多年

更多熱門

相關新聞

林口長庚防疫升級！設紅外線體溫監測

林口長庚防疫升級！設紅外線體溫監測

因應武漢肺炎疫情升溫，林口長庚紀念醫院29日下午針對醫院內部的相關防疫措施進行說明，感染科吳丁樹主任表示，目前主要都是依照CTC疾病管制署的規定及政策來實施應變，院方會盡可能減少內部人員流動，同時也透過門禁的出入管制及紅外線體溫系統的監測，來阻斷肺炎等流行病菌的傳播。

開工日企業對抗武漢疫情　和碩：開放台幹自主決定展延赴陸

開工日企業對抗武漢疫情　和碩：開放台幹自主決定展延赴陸

民眾：口罩跑8間店一個都買嘸

民眾：口罩跑8間店一個都買嘸

旅客搭車不適　可到服務台領口罩

旅客搭車不適　可到服務台領口罩

恐染武漢肺炎　23陸客被請下日飛機

恐染武漢肺炎　23陸客被請下日飛機

關鍵字：

中國武漢肺炎冠狀病毒台灣口罩防疫南韓網友日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

上海妹子開腔：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

陸生po抗議信　要求教育部道歉

館長震怒「要開口罩工廠」！開砲范瑋琪大小S

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

台灣確診8例「通報地圖」出爐

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

大陸口罩難買！于美人心軟「人溺己溺不應有分別」

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

五月天捐2千萬助武漢　「酸民全閉嘴」原因曝光

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

支持口罩禁出口！陳柏惟2點分析

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面