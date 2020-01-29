大樂透頭獎上看1.1億元今開獎　台彩：這時段買彩券最會中大獎

▲台彩表示截至28日為止，已送出169組100萬元獎金，全台共有201名幸運兒中大獎。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

大樂透今（29）日晚間即將開獎，台彩表示，本期頭獎獎金將上看1.1億元，引發彩券購買熱潮。依據統計，民眾多選在下午四點至晚上八點下注，比例將近四成，中獎機率也大為增加，想中大獎的民眾務必要把握機會。

台彩在每年農曆春節都會推出加碼與民同歡，台彩表示，自小年夜起大樂透連續開獎11天，每天加開9個獎號，總計要送出360組100萬元的春節大紅包。截至28日為止，台彩已送出169組100萬元獎金，全台共有201名幸運兒中大獎。

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依據台彩內部統計，今年對中春節大紅包的201張彩券中，觀察中獎人的購買時段，選在傍晚至開獎前（16：00～20：00）下注者為最大宗，比例達39.8%，其次為中午時段（10：00~14：00），購買比例達36.3%。

另外，高達九成一的得獎人選擇一般投注，選號方式的部分有八成五採用電腦選號，自選號碼者只有14.4%；另有9.0%民眾採用包牌方式投注。

針對今年開獎情況，台彩表示，自小年夜（1月23日）至大年初四（1月28日）為止，台彩已送出169組100萬元獎金，全台總共201名幸運兒對中大獎，其中獨得百萬獎金的高達145人，占比約72%。