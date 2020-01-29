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和SARS伊波拉MERS同等級　南韓將武漢肺炎列「甲級傳染病」

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▲南韓除了將湖北列為旅遊警告地區外，也修法將武漢肺炎列為甲級傳染病（圖／路透）

▲南韓除了將湖北列為旅遊警告地區外，也修法將武漢肺炎列為甲級傳染病（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情擴散，全球各地皆傳出確診案例，目前南韓境內也有4名確診人數。南韓保健福祉部疾病管理本部29日表示，衛生部門已在本月修訂法律，將傳染病根據病情輕重、傳播性強弱等按級劃分傳染病，而武漢肺炎則被納入「甲級傳染病」，和之前的SARS、伊波拉、MERS等同等級。

根據《韓聯社》報導，甲級傳染病是指生物恐怖襲擊的疾病或死亡率高、聚集發病、需要負壓隔離的傳染病，包括伊波拉病毒（Ebolavirus）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）、A型流感和其他17種疾病，而此次爆發的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）也是其中之一。

南韓原先已疾病特徵來將傳染病分為5個「群」，但此次武漢肺炎疫情擴散全球，因此該國修法將傳染病病情程度、傳播性強弱、隔離水平、申報時限等等作為依據，把原先的5個群改成甲乙丙丁4個級別，方便民眾和醫務人員了解、執行。

▲民眾出入公共場合務必戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾出入公共場合務必戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

目前南韓境內已出現4起武漢肺炎確診案例，保健福祉部門表也在27日成立「新型冠狀病毒感染症中央事故收拾本部」來對抗疫情。另外南韓保健福祉部門表示，若是不幸患上武漢肺炎，從檢查到隔離治療的所有醫療費用將由政府買單，包括開始隔離到解除隔離的期間全部免費。

南韓當局也已將湖北省列為三級紅色預警旅遊區域，提醒民眾「建議撤離」，中國其他地區則是二級旅遊預警，表示應「謹慎前往」。而南韓也將在近幾日將安排包機從封城的武漢撤僑，不過其中並不包括僑民的中國籍家屬。

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